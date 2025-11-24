＂小橘書＂遭藍白批浪費錢 劉世芳嗆＂王子、公主病＂：應先看內容
政治中心／綜合報導
被暱稱為"小橘書"的全民安全指引，上週起普發到全國，在野黨質疑浪費錢、還稱要打仗了嗎？內政部長劉世芳今天嗆提供錯誤訊息的人要嘛是公主病，要嘛就是王子病，應該先看內容再決定要不要丟到垃圾桶。劉世芳強調，這本小橘書一定比小紅書更有資訊參考性質。
民進黨立委王美惠（左五）在立法院內政委員會質詢前邀約官員、立委們拿最新的國防手冊合照（圖／民視新聞）
立委（民）王美惠：「我們來拍一下。」
立法院內政委員會討論普發小橘書提升全民安全意識的效益評估，朝野立委和官員先集合拍個大合照，不過從上週開始普發到現在，在野頻頻挑剔，還稱浪費錢，國防部不以為然。
立委（民）蘇巧慧：「我看到很多說法啊，"這本書發了以後"，"是明年要打仗還是浪費公帑"，甚至有人是拍下了照片，說手冊已經是被當成廢紙，丟到回收桶了。」
國防部副部長柏鴻輝：「我們任何情況都必須去做預先的推演，我們也是模仿現在俄烏戰爭以後，在歐洲的這些國家，先進的國家，也依照這個方法，來制定全民防衛手冊。」
立委（民）蘇巧慧：「妳（劉世芳）比較常面對錯假訊息，所以如果是您的話，有這麼多錯假訊息出來的時候，內政部，假設如果是妳負責的話，妳會怎麼做？」
內政部長 劉世芳：「提供這樣子錯誤訊息的人，可能不是在台灣出生長大，身處台灣這樣子多災多難的國家，我們要不要看一下裡面的內容？，所以我覺得提供這個訊息的，要不就是公主病要不然就是王子病，他可能是在無塵室長大的。」
內政部長劉世芳（中）備詢時被問到若有錯假訊息怎麼辦 她回應提供錯假訊息的是＂公主病、王子病＂（圖／民是新聞）
跟進國際趨勢，讓全國民眾都能更清楚緊急時刻的避難須知，這回小橘書普發1100萬份，不過立委也建議，還可以更好。
立委（民）王美惠：「說實在的，字很小字很小。」
國防部副部長柏鴻輝：「我自己老花眼我都看不清楚。」
立委（民）張宏陸：「在鄉下的人這本書很好啦，不過啊叫他看這麼多，他也可能沒有辦法看那麼多，可以拍一些小短片，30秒的，然後分重點。」
內政部長劉世芳：「我們這次是解決數位落差，跟資訊落差，如果有人覺得這個字太小，或者字數太多，我們當然是希望他就放在客廳裡面，有事情的時候就翻閱一下，我想這本小橘書一定比小紅書更有資訊的參考性質。」
中央普發1100萬份＂小橘書＂ 內政部長劉世芳（左一）嗆辣表示絕對比小紅書更有資訊的參考性質（圖／民視新聞）
小橘書pk小紅書，劉世芳卯起來推薦，盼國人多一分關注，國安就多一分保障。
原文出處：「小橘書」遭藍白批浪費錢 劉世芳嗆：王子、公主病才提供錯誤訊息
