小橘貓滑落水溝受困送醫 康復後找到溫暖新家

〔記者羅國嘉／新北報導〕連日降雨造成環境濕滑，新北市新店區日前傳出一隻小橘貓疑似滑落約3公尺深排水溝受困。新北市動物保護防疫處接獲通報後迅速展開救援，將全身濕透、體溫流失的小貓送醫照護，經治療恢復健康，並順利被民眾認養，重拾溫暖新生活。

毛寶貝醫療中心獸醫師李建沛指出，小橘貓送醫時全身毛髮濕透、身形消瘦，並有體溫流失情形。由於貓咪對水相當敏感，加上天性不擅涉水或游泳，即使水位不高，也難以自行脫困。所幸經檢查後，小貓並無外傷，消化道與呼吸道狀況正常，經加強保暖、吹乾毛髮、補充營養及輸液治療後，精神與食慾逐漸恢復，身體狀況已趨穩定。

參與救援的動物之家郭姓動保員回憶，抵達現場時，小橘貓蜷縮在水溝內靠近堤岸的枯木上，周邊皆為積水，邊坡高度讓牠無力攀爬逃生。救援人員立即使用改良式加長圍網多次嘗試，終於順利將小貓救上岸，並第一時間以乾布包裹保暖，避免體溫快速流失後送醫治療。

新北市動保處表示，每一條生命都值得被珍惜與守護，民眾若發現動物受困或需緊急救援，可撥打「1959」動保專線，或24小時通報電話(02-2959-6353)。動保處設有毛寶貝醫療中心，提供即時收容與醫療照護，也鼓勵民眾至各公立動物之家認養犬貓，讓更多毛寶貝有機會找到幸福歸宿。

