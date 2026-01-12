小櫻花來台喝咖啡！和店貓合照引粉絲朝聖，LE SSERAFIM低調逛台北意外成旅遊指南！

（圖／翻攝自Sakura IG）

2026金唱片頒獎典禮於10日晚間在台北大巨蛋盛大登場，星光熠熠不只在舞台上，韓星們也展現對台灣美食與城市日常的高度熱情，被粉絲在路上撞見。其中，人氣女團LE SSERAFIM兵分多路深入台北街區，從夜市小吃、咖啡廳到充滿風格感的選物空間，用最生活化的方式感受台灣。

首先被捕捉到的，是采源、允真現身西門町的畫面。這個被譽為台北年輕文化核心的區域，向來是韓星來台的必訪地點之一。LE SSERAFIM成員被目擊品嚐在地小吃，像是台式米腸、珍珠奶茶等經典組合，兩人還到赤峰街「卜卜商店」用餐，這一帶以復古街屋、咖啡店與選物空間聞名，被視為台北近年最具「台灣感性」的街區之一。

（圖／翻攝自Sakura IG）

另一邊，宮脇咲良（Sakura） 則與一葉、恩採前往大安區的「鴨埠咖啡」 覓食。相較於觀光客路線，大安區的咖啡店更多了一份生活感與靜謐氣息，也成為不少藝人私下放鬆的選擇。值得一提的是，Sakura還在咖啡廳與店貓互動，並親自在社群平台分享合照。畫面中，她露出溫柔笑容、與貓咪自然互動的模樣，立刻讓粉絲融化，留言區瞬間被「想去同一家店」、「已加入朝聖清單」洗版。

（圖／翻攝自Sakura IG）

