小比熊被罵！哥哥秒變保鑣「臉超臭擋前面」：我看誰敢兇我妹

[FTNN新聞網]實習記者陳予芊／綜合報導

毛小孩之間的感情有時比人類還深，看著牠們可愛的互動壞心情總能一掃而空。近日，有網友分享了一則影片，只見家中小比熊因為調皮被主人訓話，沒想到哥哥比熊立刻跳出來保護妹妹，整張臉臭到不行、眼神死盯主人，彷彿在警告「誰敢兇我妹」，戲劇性的畫面也讓網友笑翻。

一名網友日前在YouTube上分享了一則影片，從影片中可以看到，一隻小比熊不知道做了什麼正在被主人訓話，只見牠低著頭站在原地，一臉無辜又帶點愧疚，原本只是再平常不過的教育時刻，沒想到就下秒比熊哥哥突然從一旁走過來，表情超級嚴肅，眉頭緊鎖、眼神直勾勾盯著主人，彷彿在說「我妹妹做錯事可以，但你不能兇」。只要主人稍微靠近，小比熊立刻往哥哥身後躲，而哥哥則站在前方擋好擋滿，讓飼主看到這一幕也哭笑不得。

影片曝光後立刻吸引不少人點閱，網友看完也紛紛在底下留言表示，「她掉一根毛，我屠一座城」、「在那樣一面厚毛的狀態下，仍能表現出兇相，真了不起啊」、「妹妹我們還是算了吧，不然會沒飯吃」、「保護妹妹的狗狗，好棒喔」、「那個眼神哦」、「很適合去要會錢」、「雖然生氣了但還是好萌喔」。

