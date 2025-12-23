小水泡竟釀截肢！他24小時內失去一條腿 淚訴：只想照顧媽媽

手術前，Mike 是一名活躍的安全顧問，經常出差全英各地。（圖／Mike Jones 提供）

英國一名男子因腳趾水泡就醫，醫師發現他的腳趾出現壞死狀況，而他竟在24小時後因右腿感染擴散必須截肢，該男子近日對外分享他遭遇生命巨變的過程，對於這場突如其來的變故以及收入銳減與照顧責任增重感到憂心。

Mike Jones 手術後於病床上自拍，目前正努力適應截肢後的生活節奏。（圖／Mike Jones 提供）

根據《每日鏡報》（Daily Mirror）報導，現年43歲的麥克．瓊斯（Mike Jones）原本因腳趾水泡久未癒合而就醫，但進一步檢查顯示體內感染已深入骨骼，情況相當嚴重，醫療團隊在12月11日緊急為他截去膝下患肢。截肢手術後，瓊斯於日前出院，開始適應截肢後的新生活。

廣告 廣告

瓊斯表示：「這一切來得太快了。」他回憶自己到急診後不到24小時，就被告知必須截肢。雖然打擊巨大、令他震驚，但他強調自己會一步一步調整與復原，「我無法改變已發生的事情，只能面對現在與未來。」來自克勞利（Crawley）的瓊斯過去生活活躍，是一名保全顧問，工作性質常需全英國各地出差。他本身患有糖尿病，腳部感覺較弱，曾於事發前一次長距離步行後不覺鞋子磨破皮膚。隨著數日症狀加劇，腳部發腫且數根腳趾出現黑色壞死狀況後，他才決定就醫。

瓊斯先在克勞利醫院的急診中心接受初步診治，再被轉送至東薩里醫院，最終因腳趾變色被轉至倫敦史東喬治醫院（St George’s Hospital）接受進一步檢查。X光與其他檢查確認感染已擴散至骨骼，醫療團隊別無選擇只能進行截肢。

他進一步指出，他在一年前曾罹患敗血症與脊椎膿瘍，曾接受兩次手術與長達近兩個月的住院治療，並在家中服用抗生素九週。他認為過去的醫療經驗讓他更能理解截肢決策的重要性。手術成功後，瓊斯面臨新的生活挑戰。他不僅必須調整日常生活模式，還需承擔照顧行動不便母親的責任。

瓊斯母親因髖部與膝部曾接受置換手術，行動不便加劇，其健康狀況過去三年持續惡化，而瓊斯過去是她的主要照護者。為了應對未來數月的經濟壓力與生活需求，瓊斯的朋友在募款平台GoFundMe上發起支援，他們在頁面上提及，瓊斯因母親健康欠佳而承擔主要照護責任，且目前收入大幅縮減。他們希望透過募款讓瓊斯維持住所、支付日常支出，並能安排其他看護人員分擔母親照料工作。

截至目前，募資金額已超過 1,000 英鎊（約新台幣 42,000 元）。麥克感動表示：「這些捐款會幫助我在接下來幾個月維持基本生活，尤其當我四週病假薪資結束後，就只剩法定傷病給付可領，收入會驟降。」他透露，這筆善款將用於支付房租與日常開支。「這筆錢不只是救急，還是我這個聖誕節能繼續生活下去的希望。」目前他正在努力適應截肢後的生活節奏，專注於復健，也希望不久能夠重新照顧母親與重返職場。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

獨家／曾與男神彭于晏交往 林珈安遭爆斷七年婚疑與孫芸芸弟戀愛中

連說三次對不起！張文父緊抓妻顫抖雙手 鞠躬道歉：會全力配合調查

王ADEN遭轟公審女學生 台北跨年演出慘被取消