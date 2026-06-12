小江蕙《五燈獎》突被淘汰…蔡小虎怒走人「不錄了」 藏30年黑幕首公開

【緯來新聞網】台語歌手陳思安因擅長模仿天后江蕙，被封為「小江蕙」。過去因經營直銷失利慘賠1000萬，人生跌至谷底，全靠歌王蔡小虎的援助才重返舞台，回想2人當年參加《五燈獎》，蔡小虎為了挺她，甚至氣到直接走人「不錄了」。



陳思安與蔡小虎結識超過30年，她曾分享對方的真情相對，「我們有一個共同好友，因而相識，當時他還未出道，我們都熱愛歌唱，他鼓勵我參加歌唱比賽，記得在《五燈獎》比賽三度一關時，我被刷下來時，他陪著我一起哭，一直安慰著我」。

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陳思安很感謝蔡小虎的情義相挺。（圖／豪記提供）

根據《ETtoday星光雲》報導，陳思安回憶，當年在五燈獎一路三度三關，卻遭到淘汰，蔡小虎當天原本只是到現場錄影抽獎，見狀立刻變臉，甚至不願繼續錄節目，「他直接拉著我的手說，我們走」，路人有民眾認出蔡小虎，關心是否順利過關，但他卻氣炸回應：「不要跟我講話，我現在很生氣」。



陳思安透露，她一直以為是自己技不如人，後來再次遇到當時節目的工作人員，才得知蔡小虎昔日拒絕《五燈獎》邀請簽約發片，而製作單位又獲悉她曾和羅時豐合唱歌曲，認定未來也不會簽約，才決定不讓她繼續晉級。



知道真相後，陳思安內心十分複雜，不過對蔡小虎的情義相挺始終感激在心，在她人生低潮時出手相助，還幫忙牽線，讓她得以繼續沿唱歌唱事業。

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