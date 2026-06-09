「小江蕙」出事！唱一半驚見白衣男衝上台遞不明液體急尋人

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余秀娟日前受邀在活動演出。（百福銓盛娛樂提供）

歌手余秀娟當年因崇拜江蕙而報名參加「江蕙盃全國歌唱大賽」，意外一舉奪冠，更從偶像江蕙手中親自接下冠軍獎盃，因此獲封「小江蕙」。多年後在兒子鼓勵下重返歌唱舞台，再度奪冠並獲伯樂賞識，終於圓夢出道。

她日前受邀出席活動開唱，在台上深情演唱〈我該如何忘了你〉，未料事後回看現場畫面時，卻發現一名身穿白衣的壯碩男子突然登上舞台，手持一杯來路不明的飲品接近余秀娟，所幸她當下保持冷靜、禮貌婉拒，未接受對方遞交的飲品。但事後團隊回放錄影畫面，發現台側不明互動，讓工作人覺得十分不安。

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她團隊透露該名白衣男子登台前，曾先走到舞台左側圓桌區，與一名身穿粉色上衣的女子低聲交談；遞飲料向余秀娟後，又返回原處與該女子再度私語。由於男子手中飲品來源不明，杯內液體成分無從得知，加上兩人交談內容及登台動機均不得而知，團隊對此高度重視，並已完整保存未經剪輯的高畫質現場影像，希望進一步釐清事件始末。

余秀娟團隊也正式向外界發出呼籲，希望當天在場觀眾、知情人士，或認識畫面中白衣男子及粉衣女子的民眾，能夠主動提供相關線索，協助還原事實真相。同時也盼望當事人能主動出面說明當天情況，讓外界了解整起事件的來龍去脈。

余秀娟表示，自己演出時一向專注於音樂與觀眾互動，也相信絕大多數歌迷都是出於善意支持，但仍希望大家能夠尊重表演秩序與舞台安全，避免任何可能造成誤會或危險的脫序行為，「希望所有表演者都能在安全的環境中演出，也希望大家一起守護美好的音樂現場。」

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