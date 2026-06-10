「小江蕙」唱一半遭壯男逼喝來路不明液體 公開影像全網協尋
余秀娟因參加「江蕙盃全國歌唱大賽」，從偶像江蕙手中接下冠軍獎盃獲封「小江蕙」，日前她在新莊「海大王」歌廳表演時卻驚傳舞台安全事件，1名穿白衣的壯碩男子突然衝到舞台邊，手持1杯來路不明的飲品接近她，她當下保持冷靜、禮貌婉拒，事後團隊回放錄影畫面，發現該男在台下的不明互動，讓她感到不安。
當時余秀娟正在台上深情演唱〈我該如何忘了你〉，但從錄影畫面可見該白衣男上台前先走到舞台左側圓桌區與1名身穿粉色上衣的女子低聲交談；遞飲料給余秀娟後又返回原處與該女子再度私語，相關畫面曝光後立即引發討論，不少網友認為整起事件有諸多疑點。
由於白衣男手中飲品來路不明，加上他與粉衣女交談內容及上台動機均不得而知，余秀娟團隊已完整保存未經剪輯的高畫質影像，希望進一步釐清事件始末，也希望當天在場觀眾或認識白衣男及粉衣女的民眾能夠主動提供相關線索，協助還原事實真相。
余秀娟表示演出時一向專注於音樂與觀眾互動，也相信絕大多數歌迷都是出於善意支持，但仍希望大家能夠尊重表演秩序與舞台安全，避免任何可能造成誤會或危險的脫序行為，「希望所有表演者都能在安全的環境中演出，也希望大家一起守護美好的音樂現場」。
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