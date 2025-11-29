小池徹平來台！曝39歲仍維持「偶像神顏」秘訣：化妝水隨便噴

日本男星小池徹平時隔7年再度訪台，28日與柿澤勇人出席《死亡筆記本》音樂劇演前記者會。育有2子的小池徹平，因39歲仍維持「偶像級神顏」被誇讚相當凍齡，談到保養秘訣，害羞表示「完全不會特別保養」，只會用化妝水隨意噴一噴，也提到雖然不會去健身房，但陪伴孩子的時間幾乎都會跑跳，「不知不覺身體狀況就還不錯」。

小池徹平（右）、柿澤勇人（左）28日出席《死亡筆記本》音樂劇交響音樂會的演前記者會。（圖／聯合數位文創提供）

在《死亡筆記本》音樂劇飾演L的小池徹平，被問到與7年前來台演出時相比有何成長，坦言這段時間最大的轉變是成為了有家庭的人，這部分也影響了作為演員的自己，在看待事情的方式也產生了變化，也希望台灣觀眾能夠期待變得更加成熟的自己詮釋的L，許願這次來台期間能夠吃到滷肉飯。

柿澤勇人則感嘆自己在這7年來感受最深的是體力不如以往，而本次也有可能是自己最後一次飾演夜神月這個角色，會全力以赴帶給觀眾最棒的演出，並用中文向觀眾甜喊「我愛你」，小池徹平也分享自己學會用中文說「請給我收據！」逗樂全場。

小池徹平外型相當凍齡。（圖／聯合數位文創提供）

小池徹平表示平常沒有特別保養。（圖／記者郭竹倩 攝）

此外，兩人也被問到，若擁有《死亡筆記本》的能力，會想將哪些壞習慣「寫進筆記本」來斷捨離？柿澤勇人毫不猶豫地回答是「喝酒」，坦言自己常因喝酒過量而宿醉，雖然總告訴自己要戒酒，但只要有人邀約便無法拒絕。小池徹平則笑說，自己沒有特別想改掉的壞習慣，也都在過非常健康的生活，所以「會跟缺點好好相處」。

《中天關心您| 喝酒不開車！未滿18歲禁止飲酒，飲酒過多有害健康》

