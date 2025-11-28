小池徹平回歸「死亡筆記本」 談大變化是成為父親

（中央社記者王心妤台北28日電）「死亡筆記本」音樂劇以交響音樂會形式回歸台灣，特邀柿澤勇人、小池徹平回歸飾演夜神月跟L。小池徹平談及近年最大變化是成為父親，維持體力秘訣則是陪孩子跑跑跳跳。

「死亡筆記本」音樂劇10周年，此次以「交響音樂會」形式回歸，台灣也是全新製作演出的世界唯一站。柿澤勇人、小池徹平今天出席在台灣的記者會並分享演出心情。

小池徹平表示，雖然故事不變，但現在要演出同個角色，心境跟理解度都會不同，「我是很期待。」由於音樂劇演唱方式跟唱流行歌不同，前者需要完全投入角色，比技巧更需要心境的投入。

小池徹平分享，近幾年最大變化是成為爸爸，這讓他看世界的角度不同，也對角色有新的體悟，而現在訓練體力不是靠健身，而是陪孩子跑跑跳跳，不知不覺就鍛鍊起來了。柿澤勇人在一旁則自嘲明顯老化，像以前能跟小池徹平聊到深夜，隔天仍精神飽滿，現在已沒辦法。

柿澤勇人表示，這或許是他最後一次飾演夜神月，因此會盡情享受，而2017年來台灣演出時，謝幕時的歡呼聲大到讓他自認是大明星，後來才發現觀眾是在等待小池徹平，「所以這次我是來雪恥的，看看會不會更多人衝向我。」

「死亡筆記本」音樂劇交響音樂會明天起連續2天在台北流行音樂中心演出。（編輯：張銘坤）1141128