小池徹平當爸來台！認「老化了」再現神顏「私下保養秘訣」曝光
記者林汝珊／台北報導
日本超人氣音樂劇《死亡筆記本》迎來十週年，推出全新「交響音樂會版」（Death Note THE MUSICAL in Symphony Concert），將於11月29、30日在台北流行音樂中心盛大登場！初代「夜神月」柿澤勇人與「L」小池徹平睽違七年再度合體，加上葛萊美獎得主 Jason Howland 指揮 70 多位樂手，共同打造大規模視聽饗宴。演出前夕，三人特別接受台灣媒體聯訪。
柿澤勇人一開場就笑說這次「勢必要雪恥」。他回憶七年前首次來台時，謝幕時聽到人生最大歡呼，「當下覺得自己像明星一樣，結果下一秒所有粉絲都衝去找小池，不是我！」此話讓全場爆笑。
小池徹平也提到七年後的自己變化最大就是「老化」及當爸了，人生視角完全不同。他透露體力不如以往，但因為家裡有小孩跑跳，「反而被小孩訓練出好體能」。被誇外貌凍齡，他則自曝保養超隨性，「我只噴化妝水，其他都沒在管，應該是平常心吧。」
柿澤則笑說自己這幾年最需要維持的是「恢復力」：「以前每天跟小池喝酒，隔天照常演出，但現在真的不行。」他的紓壓方式是三溫暖、蒸氣浴與泡澡，「今天早上在飯店也有泡一下，很紓壓。」
被問如果能用死亡筆記本抹去一個壞習慣？柿澤勇人秒答：「喝酒。我太常喝到斷片！」小池徹平則說自己沒什麼想改，「就算覺得不完美，也會選擇好好相處。」記者會最後，兩人也秀了一段中文。柿澤勇人甜喊「我愛你」，並向台灣粉絲徵求美食推薦；小池徹平則爆笑喊出「請給我收據！」並表示這次最想吃到的台灣美食，是「滷肉飯」。
