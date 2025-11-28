小池徹平當爸後來台！凍齡神顏秘訣超氣人 柿澤勇人吃醋：粉絲都找他

「我愛你。」小池徹平則搞笑學了實用中文：「請給我收據。」逗笑眾人。小池徹平被問起多年來如何維持凍齡外貌跟體力？已經成為兩孩爸的他，笑說體力一定會下降，平時也沒有上健身房的習慣，「也是有點老化啦，現在的話，因為當爸有了小孩，我每天都會跟小孩跑跑跳跳，可能因為這樣，慢慢身體鍛鍊的還不錯。」就連他自己也佩服先前音樂劇居然還有安排邊打網球邊唱，「那實在太耗體力了。」