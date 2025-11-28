小池徹平當爸首度在台露面 自曝不運動、隨便噴化妝水養逆齡肌

柿澤勇人（左）、小池徹平出席《死亡筆記本》音樂會演前記者會。（圖／讀者提供）

《死亡筆記本》音樂劇睽違七年再襲台，以全新「交響音樂會」形式重磅回歸。今（28日）初代音樂劇演員小池徹平、柿澤勇人，攜手指揮Jason Howland出席記者會。兩位主演再次踏上台灣土地，小池徹平更是成為人父後首度來台，凍齡外貌依舊令眾人驚呼。回想2017年在台中歌劇院的演出，柿澤勇人笑說當年與小池徹平一起謝幕時，台下熱烈歡呼讓他誤以為自己成了「大明星」，結果才發現觀眾其實是為小池而來，「這次我想要雪恥，看觀眾是不是衝著我來的。」

39歲小池徹平沒有特別保養依舊凍齡。（圖／讀者提供）

談及七年間的變化，小池徹平自嘲「老化」，但最大的不同其實是成為人父後心境轉變，看待事情的角度都與過往不同。柿澤勇人則說，之前兩人下戲後會相約喝酒，隔天還能如常站上舞台，如今恢復速度大不如前。小池徹平也認同，兩人有一邊打網球、一邊對唱的經典場景，現在回想感覺相當不可思議，「久違在練這首歌需要很大的能量，當年居然可以邊打網球。」

柿澤勇人希望改掉喝酒的習慣。（圖／讀者提供）

小池徹平透露自己平時不上健身房，因為每天陪孩子跑跳，自然累積基礎體力，至於大家最關心的凍齡外貌，他說：「化妝水噴霧隨便噴一噴，我沒放心上，平常心就能維持凍齡外貌。」而柿澤勇仁坦言偶爾會健身，會靠泡澡與三溫暖舒緩壓力，不要把外表變成心理負擔，就能維持好的體態。

被問到如果擁有《死亡筆記本》寫下名字就能讓人死亡的能力，兩位主演會想把什麼「壞習慣」消除。柿澤勇人坦言自己非常喜歡喝酒，「常常喝到斷片，隔天宿醉就會告訴自己不要再喝」，小池徹平則表示自己並沒有想要改掉的習慣，「就算有自己覺得不太好的習慣也不想寫上去，想好好相處。」

在記者會尾聲，兩人大秀學會的中文，小池徹平笑說「我愛你，請給我收據」，柿澤勇人也回應一句「我愛你」，逗得現場氣氛溫馨有趣。談到來台想吃美食，小池徹平表示上次已吃過小籠包，這次想試試看吃滷肉飯；柿澤勇人則好奇詢問「有沒有推薦的？」聽到臭豆腐時忍不住露出驚恐表情。

