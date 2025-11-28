小池徹平萌喊「請給我收據」曝凍齡祕招 柿澤勇人認「死亡筆記本」想寫這個

小池徹平（右）、柿澤勇人明後兩天將演出《死亡筆記本》音樂劇交響音樂會。林奕雯攝

《死亡筆記本》音樂劇十週年以全新「交響音樂會」形式重磅回歸，該劇明後（29日、30日）兩天將在台北流行音樂中心演出，台灣也是這次全新製作演出的世界唯一站，由初代音樂劇演員柿澤勇人、小池徹平再扮夜神月、L，兩人今搶先出席記者會，都曾來過台灣的兩人甜撂中文「我愛你」，小池徹平還說了實用中文「請給我收據」，笑翻全場。

《死亡筆記本》這次以全編制交響樂團現場演奏，兩位主演柿澤勇人、小池徹平以及指揮Jason Howland，都特別出席《死亡筆記本》音樂劇交響音樂會的演前記者會。其中飾演L的小池徹平，對於睽違7年再次訪台非常開心，問起他期待品嘗的台灣美食，他說：「上次吃過小籠包，這次想試試滷肉飯。」柿澤勇人則希望在場媒體推薦，但聽說「臭豆腐」立刻直搖頭。

柿澤勇人（左）與小池徹平很開心能再次來到台灣。林奕雯攝

問起兩人相隔7年的變化，都紛紛感嘆「體力有差」，尤其劇中有一幕是兩人邊打網球邊對唱，至今想起來還是覺得不可思議。39歲的小池徹平更說娶妻生子、多了家庭後改變很大，當爸後看事情的角度都不太一樣；柿澤勇人則說：「7年前下戲後還能與小池去喝酒，隔天上工依舊神采奕奕，但現在不太能這樣了，加上身上責任感也變重，希望確保自己站上舞台時，都是最好的狀態。」

兩人也被問起凍齡及保持體力的方式，小池徹平笑言自己平常其實沒上健身房的習慣，「但每天都會跟著小朋友一起跑跑跳跳，鍛鍊出基礎體力。」更說自己其實沒有特別的保養方式，「我就是拿著化妝水噴霧隨便噴一噴，好像不把它放在心上，保持平常心就能保持凍齡外貌。」柿澤勇人也認同，「不要讓保養變成心理負擔，好像就能自然而然維持凍齡狀態。」更分享會靠泡澡、三溫暖紓壓。

另外，《死亡筆記本》可透過「死亡筆記本」除去被寫上名字的人，問起兩人有想寫進死亡筆記本斷捨離的壞習慣嗎？柿澤自曝常醉到斷片，隔天宿醉醒來後就想說「不能再這樣喝」，但別人約我又會再去，透露真的很想改掉這個壞習慣；小池徹平則認為自己沒什麼不太好的習慣，就算有，也想好好跟它相處。

《死亡筆記本》音樂劇交響音樂會11月29日晚上7點半、11月30日下午2點半將於台北流行音樂中心演出兩場，購票洽udn售票網。



