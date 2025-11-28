小池徹平「化妝水隨便噴」養出凍齡肌

小池徹平（右）和柿澤勇人28日出席《死亡筆記本》音樂劇交響音樂會演前記者會。（孫伊萱攝）

日本童顏男神小池徹平時隔7年來台，28日和柿澤勇人、指揮Jason Howland一同出席《死亡筆記本》音樂劇交響音樂會演前記者會，年近40歲的他與出道時幾乎沒變，被問到凍齡祕訣，他害羞說自己只用化妝水「隨便噴一噴」，不太在意保養，堪稱天生麗質。

小池徹平2018年與舞台劇女演員永夏子結婚並育有2子，此次也是婚後首度訪台，談到這7年來的變化，他認為最大不同是成為爸爸後，看世界的角度改變，也讓他對角色有更深體悟，他也開心分享私下不太上健身房，體力維持方式是每天早上陪小孩一起出門跑跑跳跳，「不知不覺身體就鍛鍊得還不錯」。

柿澤勇人則直言自己明顯老化，以前年輕時下戲後能和小池喝酒，隔天仍精神奕奕，如今已不行，「現在責任感也變重了。」回憶2017年首次來台演出時，謝幕的歡呼聲大到讓他以為自己是巨星，後來才知道大多觀眾是為小池徹平而來，讓他爆笑直呼：「所以這次是來雪恥的，看看會不會更多人衝向我！」

劇中故事設定，只要把名字寫進筆記本，對方便會在40秒內死亡。被問到想把哪些壞習慣「寫進筆記本」斷捨離，柿澤勇人秒答「喝酒」，笑稱常喝到斷片，卻每次有人揪仍會赴約；小池徹平則說沒有特別想改掉的習慣，「就算是不太好的，也不會想寫進去，反而想跟它好好相處。」（禁止酒駕 飲酒過量，有害健康。）