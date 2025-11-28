小池徹平、柿澤勇人在台合體比愛心 《死亡筆記本》交響音樂會重現經典宿敵對決

小池徹平、柿澤勇人為《死亡筆記本》音樂劇交響音樂會來台，今出席記者會。

日星小池徹平、柿澤勇人今（28日）抵台出席《死亡筆記本》音樂劇交響音樂會演前記者會，兩人睽違7年再度合體詮釋經典宿敵組合夜神月與L。今年適逢音樂劇10週年，全新版本以70多人全編制交響樂團伴奏，重新打造作品的張力。柿澤勇人透露，這次編曲更具層次與厚度，他笑說自己最喜歡的場景是L的獨唱段落。小池徹平則提到經典場面，他與柿澤勇人在台上唱〈走向那傢伙〉時，邊唱邊打網球，「光是唱歌就難，當年居然還能邊打球邊唱。」如今回想仍覺不可思議。

小池徹平和柿澤勇人比愛心超可愛。

兩人也分享7年來的成長。小池徹平笑說「與其說變成熟，不如說是老化吧」如今身為人父，看事情的角度完全不同；柿澤勇人也說體力大不如前，自爆「7年前和小池徹平工作完一起去喝酒，隔天還很有精神，現在真的沒辦法。」他還笑說自己喝酒偶爾會喝到斷片，「隔天都會想戒掉。」

小池徹平被說「凍齡」一直搖頭，說自己沒有特別保養。

談到世界各地版本持續誕生，兩人皆表示由衷感動。小池徹平看了新版總彩，看到其他演員詮釋自己曾演過的角色覺得相當激動，也期待作品能在海外繼續發光。他特別提到曾經演夜神月的浦井健治這次演路克，特別有感觸。柿澤勇人也覺得10年後再看作品，不論老面孔或新面孔，都有新鮮感。

柿澤勇人難忘7年前在臺中歌劇院聽到的觀眾掌聲，「讓我覺得像大明星一樣。」

柿澤勇人回想7年前首次登台灣舞台，是他人生難忘的瞬間，「台中歌劇院的謝幕，是我此生收到最熱烈的尖叫，雖然最後離場時，觀眾向小池徹平跑過去，「這次想雪恥，看觀眾會不會衝向我」。《死亡筆記本》音樂劇交響音樂會將於11月29日、30日在台北流行音樂中心連演兩場，由柿澤勇人、小池徹平與全編制交響樂團帶來全新詮釋。兩人也以中文向粉絲示愛，期待再掀風靡台灣的熱潮。

