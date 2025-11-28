小池徹平39歲童顏祕訣只有1招 柿澤勇人想靠《死亡筆記本》斷開惡習
日本音樂劇《死亡筆記本》10 周年推出交響版，飾演「夜神月」的柿澤勇人及飾演「L」的小池徹平睽違7年再度來台，今（11╱28）合體與指揮Jason Howland出席記者會，為明、後2天在台北流行音樂中心的演出暖身，39歲的小池徹平與女星永夏子結婚7年、育有2子，這也是他婚後首度來台，被問到凍齡祕訣，他笑說：「沒有保養，化妝水就隨便噴一噴，可能是我不在乎這件事，就不把它放在心上，以平常心維持凍齡外貌。」
談及7年來的變化、是否變得更成熟？小池徹平笑說：「應該是老化，我覺得最大的改變其實是在我的私人生活當中，因為我現在是1個有家庭的人，我也當爸爸了，我可能看外界的視線會跟以前不太一樣、看事情的角度也不一樣。」
38歲的柿澤勇人也附和：「我也是感覺到自己的老化，包括身體的狀況或聲音，可能7年前覺得身體恢復很快，但是現在要比較花一點點時間，7年前我記得我跟小池先生下戲之後就去喝酒，不管喝的怎麼樣，第2天還是可以神采奕奕來上班、站上舞台，現在就覺得好像沒辦法這樣，在這7年當中我們也做了非常多的工作，身上的責任感變比較重，就覺得我必須在每次表演時確保最好的狀況。」
被問如何保持體力，小池徹平說：「我常常會跟小朋友一起出去跑跑跳跳，不知不覺中身體就鍛鍊得還不錯，我平常沒有上健身房的習慣，就是在家人遊玩陪伴的當中鍛鍊了基礎體力。」
而柿澤勇人則分享：「今天早上就有在飯店做蒸氣浴，另外早晚都會沖澡，不知道這對身體健康有沒有益處，但我覺得對自己是蠻有幫助，很可以紓壓，偶爾也會上健身房，可能跟小池類似，就是不要太在意『保養』、『凍齡』這件事。」
《死亡筆記本》迎來10 周年，小池徹平最難忘的一幕是2人對唱，「對唱時還一邊打網球一邊唱歌，現在回想起來覺得很不可思議，久違的重新再練這首歌時就會發現光是唱這首歌就要有非常大的能量，竟然我們當年可以在台上一邊唱一邊打網球」。
「L」的坐姿也讓小池徹平印象深刻，再加上角色很喜歡甜食，「他吃了超多棒棒糖！我在劇中是真吃，還會拿棒棒糖攪拌飲料，不禁覺得實在攝取太多糖分了，還有第二幕要吃巧克力布朗尼，覺得為何要在唱歌前吃這麼甜的東西」。
在《死亡筆記本》中設定在筆記本寫下名字後40秒後會死，柿澤勇人分享：「劇的前半段月自以為是正義的化身，會自行判斷覺得這個人是壞人就會進行制裁，不知道殺了多少人，但是當他第1次被寫上名字時，讓月第1次體會到死亡的恐怖。而在那一幕舞台上會有時鐘倒數，要剛好40秒死去，但是同時又要唱歌，真的是很不容易，除了很耗體力之外，演出也很有窒息感。」
被問到如果可以在死亡筆記本上寫下一個想要抹除的壞習慣，會選擇什麼？柿澤勇人笑說：「我很愛喝酒，常常喝到斷片，每次喝到斷片或是宿醉都會覺得我不要再喝了，但是有人來約又會喝，所以很希望改掉這個壞習慣。」小池徹平想了想說：「我好像沒有什麼想要改掉的，過得蠻健康的，就算有些覺得不太好的習慣，可能也不會寫上去，會想要好好跟它相處。」
最後，柿澤勇人小秀中文「我愛你」，小池徹平則幽默地用中文說：「請給我收據！」被問到想吃什麼寶島美食，小池徹平透露最近很喜歡滷肉飯，「小籠包上次有吃過，這次想要試試看滷肉飯」。柿澤勇人也說：「上次吃過小籠包，想請大家推薦台灣美食給我。」
《太報》關心您
未滿18歲禁止飲酒。飲酒過量有害健康且呼籲國人酒後不開車，保護自己與他人。
