「小沈當年也是禿鷹？」沈慶京再度發聲：當年配合經濟部

寶佳集團本周發動併購攻勢，大舉取得中工（2515）11.8%股權，有媒體報導「小沈當年也是禿鷹？」威京集團主席沈慶京今（7）日發聲明澄清，稱當年他是配合經濟部承接國營事業民營化任務。

沈慶京資料照。（圖／中天新聞）

沈慶京在聲明中回顧，民國82年，中央政府推動中工、中石化國營事業民營化，時任經濟部部長江炳坤奉命必須完成任務，但官股乏人問津，延宕數年，政府擔憂此案若無法如期完成，將對其他國營事業民營化進程造成負面示範，因此期許他承接任務，認購中工、中石化股票並負起經營之責。

廣告 廣告

沈慶京資料照。（圖／中天新聞）

沈慶京指出，他接手中工、中石化後，因大環境影響，威京總部財務損失高達700億元，被迫紓困，為了繳交紓困的利息，威京總部被迫將原價38元、19元購入的中工、中石化股票以1元多價格賤賣，並忍痛割捨旗下上市公司春池建設，以及同意京華證券與元大證券合併，由元大證券主導。

沈慶京資料照。（圖／中天新聞）

沈慶京強調，這段事情歷史悠久，老人或有依稀的記憶，年輕人則毫無所知，但他基於誠信與道義原則，遵守並延續已故的江炳坤及當年國營會副主委鄭溫清交付的任務，這樣怎麼可能是「禿鷹」？

延伸閱讀

寶佳狙擊中工掀「陰謀論」 中石化漲停「起風了」?

遭寶佳集團禿鷹式吃下1成股權？ 中工聲明：將依法採取必要行動