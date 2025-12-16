「小沈-1500」是什麼？柯文哲昔稱不知 檢察官轟：給的是現金你怎麼忘得了？

柯文哲被控收取沈慶京1500萬元賄款護航京華城，檢察官今斥責他被問到相關問題時，都推稱不知情。廖瑞祥攝



前台北市長柯文哲撇清在京華城案收賄，否認查扣的Excel檔「工作簿」為他所做，但主任檢察官林俊庭論告時鉅細靡遺指證，「工作簿」就是柯文哲的帳冊，由他親自備份、填寫，「小沈-1500」則是威京集團主席沈慶京為了京華城案行賄柯文哲的款項。林俊廷斥責，當初檢廉調查問到「工作簿」和「小沈-1500」時，柯文哲都說「忘記」、「沒辦法回答」，砲轟「有人給你1500萬，你怎麼忘得了？」

京華城案連續8天開庭言詞辯論，今（12/16）日上午由檢方續行論告。蒞庭主任檢察官林俊廷昨日下午鉅細靡遺指控，柯文哲與沈慶京在北市府密會後，京華城案開始連連闖關，沈慶京心腹朱亞虎、陳俊源的證詞也可證明，威京集團捐給民眾黨210萬政治獻金是沈慶京的賄款。林俊廷也攤開「工作簿」，逐一解釋上面記載人名、數字都有相應的捐款，能證明「工作簿」是柯文哲的帳冊。

威京集團主席沈慶京被控行賄柯文哲1500萬元，他始終否認犯罪。廖瑞祥攝

「工作簿」就是柯文哲製作

不過，柯文哲始終否認「工作簿」是他所做，更懷疑其檔案來源不明。林俊廷今日掏出截圖，指出在去年8月30日搜索當天，就已在查扣的A1-37硬碟內發現「工作簿」，檔案「修改日期」為2022年12月27日（柯文哲同年月25日卸任台北市長，26日重返台大醫院任職），而「存取時間」則為2023年2月23日晚間10點20分25秒（柯文哲同年月1日自台大醫院退休）。

林俊廷表示，檢方查扣A1-37硬碟時，發現上面貼有便利貼，寫著「2023.02.23備份」，柯文哲證實是他所寫。檢方將該硬碟送鑑定後，發現在「存取時間」後，有大量檔案被傳輸進硬碟，其中就包含「工作簿」。「不知道這樣能不能喚起柯文哲市長的記憶？因為檢察官百分之百確信『工作簿』是柯文哲製作。」林俊廷直言。

林俊廷點出，「工作簿」檔案作者欄位顯示為「wen」（蔡壁如曾表示是柯文哲使用的名稱），上次存檔者欄位也是「wen」，與其他硬碟內的檔案作比較，就可以發現這代表「工作簿」由柯文哲所製作、填寫。林俊廷舉例，硬碟內一份雙城論壇講稿，作者和上次存檔者都是「wen」，內容也符合柯文哲當天發言，但像黃珊珊參選記者會講稿、柯文哲為蔡壁如出書寫的序言，作者就顯示為幕僚姓名，上次存檔者則是「wen」。

林俊廷認為，檔案作者和上次存檔者的規律是：別人幫柯文哲製作的檔案，作者就會顯示為其他人，若柯文哲親自修改，上次存檔者就會顯示為「wen」；但如果是柯文哲親自製作、親自修改的檔案，作者和上次存檔者都會是「wen」。林俊廷斥責，柯文哲在廉詢時，本來還說不清楚檔案是誰做的，「要回去問一下」，結果案件到了法院，就堅稱「不是我，我不要講了，我不知道。」

「小沈-1500」是京華城案行賄對價

林俊廷昨日逐一比對「工作簿」記載，說明人名、數字，存在對應金流。

他今天再次翻開「工作簿」，解釋「小沈-1500」與京華城案間存在對價關係。林俊廷指出，「小沈-1500」的記帳日期是11/1，在此之前則為10/1，可見是每月記帳，代表「小沈-1500」的行賄犯罪時間，可限縮特定在2022年10月至11月間。

但當時發生何事？林俊廷一一點出，9/1沈慶京傳訊息給柯文哲，表示京華城已取得建照，他婉謝其他政治人物參與動土典禮，只邀請柯文哲出席；9/7至9/15威京集團旗下鼎越開發公司進行分潤，付款給京華城公司；10/18京華城取得建照；10/19柯文哲參與京華城動土典禮；10/25京華城公司分潤。同時，在9/12到10/17間，沈慶京指示助理陸續領出1600萬元現金，助理證實，錢是沈慶京要求他提領，最後也交給沈慶京。

林俊廷斷言，沈慶京領錢時間點，與京華城案取得建照、分潤時間密接，金額也與「工作簿」記載相對應，可以證明沈慶京為了京華城案，行賄柯文哲1500萬元。不過，沈慶京曾表示向好友徐文鑫借款250萬元，主張1500萬內可能包含還款，對此林俊廷指出，徐文鑫坦言「兩人沒寫借據、私人借貸都用現金」，還說沈慶京「水缸太大，無法確定是從哪個帳戶提領借款」，反而證明沈慶京習慣以大額現金進行金錢往來。

沈慶京友人徐文鑫日前曾到台北地院為京華城案作證，證明兩人有250萬元借貸關係。資料照。侯柏青攝

林俊廷說明完，表明「工作簿」就是柯文哲的「帳冊」，且「帳冊」就是證明金流的證據，認為檢方已提出清楚證明，痛批柯文哲也是怕忘記「該感謝的人」才做記錄，現在卻說不記得，「到底是為了欺騙誰？」林俊廷砲轟，「工作簿」裡金額往來這麼高，一筆一筆都是現金，「有人給你500萬，你怎麼忘得了？有人給你1500萬，你怎麼忘得了？」

柯文哲日前開庭引用美國林肯總統的名言：「你可以欺騙多數人於一時，你也可以永久欺騙少數人，但你無法永遠欺騙多數人。」還說「真相會慢慢浮現出來。」林俊廷今日也引用柯文哲的話，直言「什麼是真相？帳冊就是真相。」斥責柯文哲無論如何都不應該收沈慶京的錢，因為只要收了，「百分之百會成立對價關係。」

