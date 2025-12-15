「小沈1500」是錢！檢大酸柯文哲 excel可以「pay」出幾百萬

記者楊佩琪／台北報導

民眾黨前主席柯文哲涉京華城弊案中，最受外界關注的，到底「小沈1500」是金流？證據在哪裡？台北地方法院15日下午繼續開庭，由檢方進行論告。檢察官逐筆敘述柯文哲excel檔案裡的金額、人名、證人證述，強調「小沈1500」就是沈慶京給了1500萬，別人的excel無論記載多少數字，都「Pay」不出一毛錢，但是柯文哲和別人不一樣，真的可以「Pay」出幾百萬，有錢就紀錄上去，帳冊就是證據。

檢察官論告表示，從excel工作不檔每筆項目可發現一規律，大老闆捐款不一定親自捐，會另外找人，但柯文哲的認知就是大老闆捐的，所以都會記在工作簿上，柯文哲也曾證稱，至少要知道是誰幫了他。柯文哲曾說他只是個轉手，這樣的說法根本就是在做「車手抗辯」，像是「博弈教父」陳盈助的左右手邱清章送來300萬，雖然當下柯文哲在踩飛輪，勉強算是「自行車抗辯」，但人家就是看在柯文哲面子上才捐錢，柯文哲怎樣都算是首謀。

檢察官強調，工作簿上有寫錢的記載都是正確的，每一筆都可經過驗證，也足以佐證工作簿中，「小沈1500」代表柯文哲收了沈慶京1500萬元。而外界質疑檢方把excel當成「excel pay」，編故事指控收錢，其實一般人的excel表無論如何記載數字，都pay不出幾千萬，但這就是柯文哲和一般人的差異。柯文哲的帳冊用excel紀錄，無論記載多少數字都可以pay出幾百萬，且除了柯文哲自己，沒人知道全貌，因此帳冊就是證據。

檢察官強調，不是錢花光了就找不到金流，金流在工作簿裡有很多，每筆帳目也都有其規律，沒寫用途就表示是錢，帳冊本身就是證明金流的證據，「小沈1500」是客觀事實，從帳冊裡就可知道真相、見到真相，不需要相信謊言。

