「小沈1500」被酸Excel Pay 北檢堅咬柯文哲：他的Excel真可以pay出幾千萬

台北地方法院審理京華城、政治獻金等案，今（15）日起展開辯論程序，首日由檢方擔綱主場，針對柯文哲等6人涉貪污行賄、收賄罪進行論告。檢方指出，柯文哲明知圖利卻仍放行京華城案，細部計畫甚至為其量身打造，也再針對「小沈1500」證明Excel是柯文哲帳冊，直轟柯拿「車手抗辯」當藉口；柯文哲離開法庭時則反擊檢方利用臆測編故事。

今日全日為檢方針對柯文哲、沈慶京等6被告涉嫌《貪污治罪條例》之違背職務行收賄、不違背職務行收賄，以及柯文哲涉之圖利罪論告，柯文哲無陳述機會，依辯論順序，明日即輪到柯答辯。

檢察官表示，柯文哲對於京華城案並非「都不知情」，而是明顯知道違法卻仍放行，都發局曾提出不同意送研議，也示警送研議恐涉及圖利，多名專家學者也在會議表示反對，相關資料都送到柯文哲的市長辦公桌上，他不可能不知情，但仍裁示送研議，等同為京華城開後門。

檢察官也提到，在柯文哲「工作簿」Excel檔案中記載的「小沈1500」，工作簿中有寫錢的記載都是正確的，每一筆都可經過驗證，並指出其中固定規律，足以佐證工作簿中「小沈1500」代表柯文哲收了沈慶京1500萬元。

檢察官強調，外界指控檢方是「Excel pay」編故事，「其實一般人的excel表無論記載多少數字，都pay不出錢，但柯文哲的Excel真的可以pay出幾千萬，不是他有點石成金的能力，而是他就是用Excel紀錄帳冊。」

檢察官說，柯文哲曾說「他只是個轉手」，這樣的說法根本就是在做「車手抗辯」，像「博弈教父」陳盈助的左右手邱清章送來300萬元，雖然當下柯文哲在踩飛輪，勉強算是「自行車抗辯」，但人家就是看在柯文哲面子才捐錢，柯文哲怎樣都算是首謀。

而柯文哲在庭中，曾一度曾忍不住搶麥克風，出口反駁檢察官「亂說、又在亂說」，不過由於未到被告論告環節，隨即被審判長出言制止。

柯文哲最後離開法院時，向媒體表示「法庭上應該是講事實，講證據，而不是利用臆測在編故事」便離去，預計明日下午即輪到柯文哲論告。

