「小沈1500」金流在哪？檢認「帳冊就是金流」 柯文哲斥：用臆測編故事

記者楊佩琪／台北報導

台北地方法院審理京華城案、民眾政治獻金案，正式展開言詞辯論。15日一天先由檢察官進行論告，下午針對民眾黨前主席柯文哲是否收賄部分，檢察官提出隨身硬碟裡存有的工作簿Excel檔案逐條說明，強調外質疑的「金流在哪裡？」其實「帳冊就等於金流」。對此，柯文哲庭後受訪時強調，法庭上不應該用臆測編故事。

柯文哲表示，法庭上應該是講事實、講證據，而不是憑臆測編故事。此次柯文哲的回應相當簡短，並未多做說明，主要就是針對檢察官在庭訊時，對於工作簿excel檔案內的「帳目」，逐條說明證人證詞，證明「小沈1500」指的是「小沈」捐了1500萬。

廣告 廣告

包括excel檔案中條列的人名、數字，檢方認為，從證人證述可知，許多企業大老闆並非自己捐贈政治獻金給民眾黨或柯文哲，會找親友來捐，誰經手、誰引薦，檔案內的紀錄幾乎都相當精確，部分紀錄因柯文哲只認知就是大老闆捐的，因此會出現大老闆的名字，而柯文哲的答辯都是之所以要紀錄下來，至少知道誰有幫助過。

也因此可證，檔案中的數字就是金錢，金主幫助過的確實是金錢，且該檔案非常私密，只有柯文哲知道工作簿的內容。又帳冊是用excel紀錄，有錢就記上去，除了柯文哲自己，沒有人知道全貌，所以帳冊就是證據。

至於外界質疑，金流要如何證明？花掉的錢也算金流？檢察官認為，在工作簿中有很多金流，每一筆都很規律，沒寫用途的就是錢，像是「小沈 1500」，「帳冊本身就是金流的證據」從帳冊上可以知道真相，不需要去相信流言。

更多三立新聞網報導

京華城案開庭柯文哲插嘴「亂說」被制止 檢察官真心話大爆發

柯文哲聲請法庭直播！ 高等法院駁回

柯文哲案3400項證據全提示完畢 柯嘆黃國昌別再吹牛

起訴柯文哲關鍵「小沈1500」硬碟被指有重大瑕疵 律師：恐遭污染被修改

