小泉視察沖繩離島基地 宣示日防衛決心

記者廖子杰／綜合報導

日本防衛大臣小泉進次郎22日首度以防衛相身分，前往設有航空自衛隊基地的沖繩離島宮古島視察；在近日中共挑起區域緊張之際，明確宣示日本政府捍衛國土安全的堅定決心。

日本「時事通信社」報導，小泉22日抵達埼玉縣航空自衛隊入間基地，並搭乘空自C-2運輸機，飛抵沖繩群島西南方的宮古島訪問。他與宮古島市長嘉數登會晤後，轉往自衛隊駐屯地視察，並與當地駐防的自衛隊員及眷屬互動交流，展現十足親和力。

報導指出，這是小泉進次郎10月獲首相高市早苗任命，出任防衛大臣以來，首次前往西南群島地區視察。鑑於中共近來軍事演訓動作頻頻，且潛在擴張行徑日益頻繁，外界分析小泉藉由此行傳達日本致力維護區域和平穩定的承諾，以及持續鞏固本土和離島防衛戰力的立場。

日本防衛大臣小泉進次郎（後排中）與自衛隊隊員合影。（取自小泉進次郎「X」帳號）