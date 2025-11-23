小泉視察與那國島 重申美日同盟

日本防衛大臣小泉進次郎23日造訪沖繩縣與那國町，與町長上地常夫會晤。在大陸加強海洋擴張的背景下，小泉強調自衛隊防衛能力及美日同盟的重要性，並尋求地方對部隊部署的理解。對於駐日美軍整編而推進的駐沖繩陸戰隊遷往關島一事，小泉指出，「將分階段進行」，會與美方保持溝通，致力於穩步落實。

與那國島距離台灣約110公里，擁有現成的港口和跑道，其地理位置和基礎設施至關重要。日本2016年進駐160人的沿岸監視隊，後續又進駐電戰部隊，未來還預計部署飛彈。

根據美國軍聞網站《海軍新聞》報導，美軍陸戰隊在過去2個月內，持續向與那國島的久部良港往返運送醫療物資和災害應變設備，而陸戰隊第12近海後勤營今年「堅定之龍2025」演習也進行初步作戰能力驗證。報導指出，物資往返運輸速度正在加快，凸顯陸戰隊計畫將與那國島打造成「第一島鏈」戰略中的關鍵節點。

日本計畫在與那國島，部署具備攔截飛機與彈道飛彈能力的03式中程地對空飛彈（中SAM）部隊。針對與那國島部署飛彈部隊計畫，小泉指出，部署飛彈是為了守護島嶼安全，「關於是否升高區域緊張的說法並不正確」。當被問及與那國島的戰略角色時，他僅表示，「對於以台灣有事為前提的假設性提問，恕不回應。」

另小泉22日在先島諸島與地方首長會面，由於日本周邊安全保障環境日益嚴峻，小泉22日與宮古島市長嘉數登會談時，強調加強包括南西諸島在內防衛力的重要性。他在石垣市與市長中山義隆會面，也稱提升自衛隊的應對能力，有助於加快災害時的回應。

另據《日經亞洲》23日報導，作為日本政府為因應台灣潛在安全危機的一環，日本計畫在宮古島市的一座停車場、與那國市政廳下方，興建地下掩體，好讓居民在緊急狀況下能夠避難約2周。

報導指出，日本保護偏遠島嶼的基本方針是一旦發現攻擊跡象，將立即透過民用飛機和船隻疏散居民，將居民送往九州島等較大島嶼或其他地區。上周宮古島市及其他一些市町村則在宮古機場舉行了疏散演習。