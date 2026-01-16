小泉訪華府會赫格塞斯 日美將加強軍演與飛彈聯合生產

東京和華盛頓今天(16日)達成協議，將加強包括飛彈在內的國防裝備聯合生產，並在中國正加大對這個亞洲鄰國的壓力之際，擴大美日兩國在日本本土西南海域的軍事存在。

這項協議是在日本防衛大臣小泉進次郎在華盛頓與美國國防部長赫格塞斯(Pete Hegseth)會晤後簽訂，雙方還承諾進一步加強包括關鍵礦物在內的供應鏈合作。

日本正陷入一場與中國的激烈外交爭端。該爭端源於日本首相高市早苗去年11月表示，如果中國攻擊台灣，日本可能進行軍事干預。

中國對此反應強烈，禁止向日本出口具潛在軍事用途的「兩用物品」，這加劇了東京方面的擔憂，即北京可能會切斷日本更迫切需要的稀土供應。

日本防衛省發佈聲明表示，鑒於亞洲「安全環境迅速惡化」，「兩國防長證實，日美同盟仍然堅定不移」。

兩人同意進一步推進空對空飛彈和地對空攔截導彈的聯合生產。

該聲明表示，這兩個盟國還同意，擴大「包括西南地區在內的多個地點更精細、更具實戰性的聯合演習」。

加強包括亞熱帶島嶼沖繩(Okinawa)在內的所謂「西南」地區的防禦，是日本的首要任務之一。

沖繩是美軍在日本的大部分駐軍所在之處，是美國監視中國、台灣海峽和朝鮮半島的關鍵前哨，東京和華盛頓都強調了其戰略重要性。

東京還一直在穩定增加軍事預算，包括去年12月，高市早苗的右翼政府批准了下一個財政年度創紀錄的9兆日圓國防預算。

根據最近從國防部改名的美國戰爭部(US Department of War)，除了與小泉進次郎會面，赫格塞斯並讚揚了日本這項努力，稱其為「務實的現實主義(hard-nosed realism)；一種將我們兩國至關重要的國家利益結合起來的務實、常識性的做法」。

兩人在會晤前，先在一間軍方的健身房進行了早晨訓練。

小泉在X上寫道：「美式軍事訓練真的很艱辛。」

他寫道：「但我盡力堅持了下來，告訴我自己：『這一切都是為了加強日美同盟。』」(編輯:柳向華)