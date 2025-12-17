小泉進次郎指中國軍費增幅驚人 北京怒批

▲日本防衛大臣小泉進次郎。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 近來在「台灣有事」相關爭論之下，日本與中國關係緊張，有關日本國防經費的討論也隨之增加。議員認為軍費增長不一定能促進和平穩定，對此，日本防衛大臣小泉進次郎反駁，並點名中國，指出其軍事費用和防衛費用增長遠超日本。這也引發中國不滿，反批日本「惡意抹黑」中國，直呼日本沒有資格對中國說三道四。

日本共同社引述多名知情人士透露， 日本政府正就2026年度預算案的防衛經費展開協調，包含美軍整編經費在內，擬將該經費規模提升至迄今最高的9兆日元，擬將該經費規模提升至迄今最高的9兆日元（約台幣1.8兆元）。

根據產經新聞報導，防衛經費問題引發質疑，日本共產黨議員山添拓在15日參議院預算委員上，引用聯合國今年9月發布的「全球軍事支出與可持續未來」報告，質疑增加軍事預算不會帶來更穩定更和平的世界。

對此，小泉進次郎回應表示：「請務必思考該對誰提出這樣的批評。」他接著指出：「中國在20年間將軍事費與防衛費提高了約7倍，僅就最近3年來看，其增幅也遠遠超過日本。」

他直言：「如果日本完全什麼都不做，將導致區域內的軍事平衡失衡，若在日本的嚇阻力與應對能力尚未提升的情況下，讓外界誤以為『只要進攻日本就能得手』，那是絕對不可以的。為此整備防衛力量，我認為將有助於提高日本的嚇阻力，我們將會仔細說明以爭取理解。」

中國強烈不滿：反批日本「惡意抹黑」

不過小泉進次郎的回應，讓中國聽了氣得跳腳。中國外交部發言人郭嘉昆在16日舉行例行記者會，被問到對於小泉進次郎提到中國的相關評論時，表示：「日方無端指責、惡意抹黑中國正當國防建設，態度惡劣，令人不齒。」並指出：「在和平與安全議題上，中國是世界上紀錄最好的大國。中國國防費的成長合理合法，既是應對安全挑戰、維護國家正當利益的需要，也是為了更好地履行大國國際責任和義務。」直呼：「日方作為一個有嚴重侵略前科的國家，沒有任何資格說三道四。」

郭嘉昆進一步提到：「由於罪惡罄竹難書的侵略歷史，日本的軍事安全動向一直備受亞洲鄰國和國際社會關注。」指控日本積極「擴軍強武」，「究竟誰在擴軍強武？誰在試圖以武力干涉他國內政、挑戰他國核心利益？誰在威脅區域和平穩定？事實清清楚楚，公道自在人心。」

郭嘉昆表示：「日本加速圖謀『再軍事化』，只會引發對日本未來向何處去的『再質疑』。所有愛好和平的國家都高度警惕，堅決遏制任何復活日本軍國主義的危險動向，都將攜手維護來之不易的二戰勝利成果。」

