小泉進次郎曾被譏「低智商、話無重點」，網驚他當防衛大臣進化了。圖／日本防衛省X

日本政二代、前首相小泉純一郎次子小泉進次郎，承襲父親衣缽進來政界，不過以前進次郎曾經被嘲諷「低智商」，以及講話沒有重點的「進次郎構文」。但自新首相高市早苗上任後，啟用他為防衛大臣，許多網友發現，進次郎在這幾次的國會答辯中，竟然「進化了」，網友直呼「進次郎覺醒」。

近期日本眾議院的在野黨針對「台灣有事」議題，對首相高市早苗和防衛大臣小泉進次郎質詢。其中小泉進次郎，在面對立憲民主黨議員的大串博志的質詢時，大串問政府是否要撤回「存亡危機事態」的發言，進次郎回答：「首相所表達的意思，並非要針對個別具體情況逐一表態，而是政府應在最終階段，綜合一切情報進行全盤判斷。這才是重點所在。」接著進次郎又說：「不太明白立憲民主黨究竟想要表達什麼，是希望政府針對個別具體情況，制定更詳細的標準來判定事態？還是認為不該輕率發言？到底是哪邊的立場呢？」

另外，日本共產黨委員長田村智子同樣針對「台灣有事」，並聚焦在熊本等地即將部署飛彈等議題，對進次郎質詢。進次郎則回答：「委員您一直以『日本正在失控地擴張軍備』為前提，但老實說，這實在讓人難以理解。」進次郎再說：「我們之所以採取這些措施，正如首相所說，是因為日本周邊的安全環境，目前環境日益嚴峻，我們持續提升嚇阻力與應對能力。這並非在煽動危機，而是為了在嚴峻的國際局勢下，所採取的適當對應。」

不少網友看見進次郎近期的表現，都認為他完美詮釋防衛大臣一職，大家紛紛直呼：「進次郎覺醒了！一甩以前笨蛋構文的形象。」、「答得漂亮。」、「對不起我錯了，我不再罵進次郎了。」、「高市太厲害了，完全懂得如何使用進次郎。」

過去小泉進次郎常常被日本媒體評為「口才差」，甚至是「智力低下」，還有網友認真分析他的語錄，並將其封為「進次郎構文」，諷刺進次郎只會「白癡發言」。這些「白癡發言」包括：「我說過會辭職，但我沒說我會辭職。」、「用有趣、很酷，甚至是性感的方式，來處理氣候變遷這種大議題。」另外進次郎之前擔任農林大臣時，面對處理米價高漲的問題時，進次郎卻對媒體說：「我會買各種不同的米，因為兒子和女兒都還小，當需要快速準備餐點時，也會買即食米飯。」此番話一度被日本民眾批評為「迷言」。



