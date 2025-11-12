小泉進次郎曾被譏「低智商、話無重點」 網驚他當防衛大臣進化了
日本政二代、前首相小泉純一郎次子小泉進次郎，承襲父親衣缽進來政界，不過以前進次郎曾經被嘲諷「低智商」，以及講話沒有重點的「進次郎構文」。但自新首相高市早苗上任後，啟用他為防衛大臣，許多網友發現，進次郎在這幾次的國會答辯中，竟然「進化了」，網友直呼「進次郎覺醒」。
近期日本眾議院的在野黨針對「台灣有事」議題，對首相高市早苗和防衛大臣小泉進次郎質詢。其中小泉進次郎，在面對立憲民主黨議員的大串博志的質詢時，大串問政府是否要撤回「存亡危機事態」的發言，進次郎回答：「首相所表達的意思，並非要針對個別具體情況逐一表態，而是政府應在最終階段，綜合一切情報進行全盤判斷。這才是重點所在。」接著進次郎又說：「不太明白立憲民主黨究竟想要表達什麼，是希望政府針對個別具體情況，制定更詳細的標準來判定事態？還是認為不該輕率發言？到底是哪邊的立場呢？」
另外，日本共產黨委員長田村智子同樣針對「台灣有事」，並聚焦在熊本等地即將部署飛彈等議題，對進次郎質詢。進次郎則回答：「委員您一直以『日本正在失控地擴張軍備』為前提，但老實說，這實在讓人難以理解。」進次郎再說：「我們之所以採取這些措施，正如首相所說，是因為日本周邊的安全環境，目前環境日益嚴峻，我們持續提升嚇阻力與應對能力。這並非在煽動危機，而是為了在嚴峻的國際局勢下，所採取的適當對應。」
不少網友看見進次郎近期的表現，都認為他完美詮釋防衛大臣一職，大家紛紛直呼：「進次郎覺醒了！一甩以前笨蛋構文的形象。」、「答得漂亮。」、「對不起我錯了，我不再罵進次郎了。」、「高市太厲害了，完全懂得如何使用進次郎。」
過去小泉進次郎常常被日本媒體評為「口才差」，甚至是「智力低下」，還有網友認真分析他的語錄，並將其封為「進次郎構文」，諷刺進次郎只會「白癡發言」。這些「白癡發言」包括：「我說過會辭職，但我沒說我會辭職。」、「用有趣、很酷，甚至是性感的方式，來處理氣候變遷這種大議題。」另外進次郎之前擔任農林大臣時，面對處理米價高漲的問題時，進次郎卻對媒體說：「我會買各種不同的米，因為兒子和女兒都還小，當需要快速準備餐點時，也會買即食米飯。」此番話一度被日本民眾批評為「迷言」。
更多鏡報報導
日本朝野一起硬起來！揚言砍高市早苗的頭 要求驅逐中國總領事薛劍
41J肉聲／中國豆腐渣工程？「紅旗大橋」合龍10個月剛通車 瞬間坍塌太驚悚
誇張！中國男女在韓景福宮石牆旁脫褲 大媽褲上明顯見「一坨」
其他人也在看
影／俄國總統普亭「右手腫脹凸青筋」照片掀熱議 外界再傳健康亮紅燈
紐約郵報報導，俄羅斯總統普亭近日在公開場合露出「腫脹且看似疼痛」的右手，靜脈明顯突出，引發外界再次對其健康狀況的揣測。聯合新聞網 ・ 1 天前
菲國警官「變裝搶超商」遭追捕 與同僚交火中被擊斃
綜合外媒報導，這起事件發生在拉坎省（Bulacan province）馬瑞佬鎮（Marilao）一家便利商店。本週一（10）晚間約7點30分，一名穿著紅色連帽衫、灰色短褲的男子偽裝成顧客進入店內，之後掏出手槍威脅店員，並從店內搶走了約2萬比索（約新台幣10500元）的現金，之後騎機車逃逸...CTWANT ・ 11 小時前
中媒：俄財政部宣布首度發行人民幣主權債券
（中央社台北12日電）在中俄關係持續加強下，界面新聞報導，俄羅斯財政部今天正式宣布，將首度發行以人民幣計價的主權債券，發行規模及票面利率將根據擬於12月2日進行的認購登記結果而定，並將於2025年12月8日展開配售。中央社 ・ 11 小時前
川普女婿會晤以色列總理 討論加薩停火第2階段
（中央社耶路撒冷10日綜合外電報導）美國總統川普的女婿庫許納（Jared Kushner）與以色列總理尼坦雅胡今天舉行會談，討論加薩停火第2階段，華府方面則加緊努力，確保脆弱的休戰得以維持。中央社 ・ 1 天前
翁達瑞批藍白「立法獨裁」 藥師打臉：賴想五權併攏
筆名「翁達瑞」的學者陳時奮日前談非洲豬瘟議題，竟揶揄藍營北市議員鍾沛君遭性騷案件，被外界痛批檢討被害人、綠營裝聾作啞。近日普發1萬上路，翁達瑞又發文指政院服軟讓台派焦慮，直批「立法獨裁」。藥師林士峰打臉獨裁定義，直酸綠營真的很怕被說獨裁。中時新聞網 ・ 1 天前
普丁健康出狀況？右手爆青筋「異常腫大」照瘋傳
國際中心／李明融報導俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）的健康狀況，多年來外界對他的臆測從未間斷，近期一場於籃球場舉辦的活動上發表演說時，被媒體拍到他的右手異常腫脹、血管明顯突起的畫面，他也不時緊握雙手，神情看似身體不適，健康狀況再度掀起討論。民視 ・ 1 天前
新壽解約金44.34億、北市還需付9.85億 李四川：輝達概括承受
李四川說，有關新壽原則上要解約該有的成本，包括跟輝達本身的約定，經過這幾天市府跟新壽的會計師一同做審查，市府的會計師到新壽公司查憑證，原則上新壽原先提出44.7億多，經過審查後刪掉4000多萬，真正的金額是44.34億。李四川表示，這44.34億裡面，含有新壽繳來的錢包括...CTWANT ・ 14 小時前
大西洋洋流系統恐崩潰 冰島列為國安疑慮與生存威脅
（中央社哥本哈根12日綜合外電報導）冰島氣候部長告訴路透社，冰島政府已將大西洋洋流系統可能崩潰列為國家安全疑慮與生存威脅，並著手擬定最壞情境的應對策略。中央社 ・ 11 小時前
尼坦雅胡貪腐案纏身 川普致函以色列總統呼籲赦免
（中央社耶路撒冷12日綜合外電報導）以色列總統赫佐格辦公室今天表示，接獲美國總統川普來函，敦促赫佐格考慮對總理尼坦雅胡予以赦免。中央社 ・ 10 小時前
俄軍入侵近4年 貪腐醜聞與司法風暴考驗澤倫斯基
（中央社基輔12日綜合外電報導）俄羅斯入侵近4年的時刻，一宗重大貪腐醜聞以及愈來愈多針對烏克蘭總統府人士利用司法系統恐嚇與壓制批評者的指控，震撼了基輔，對總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）構成重大考驗。中央社 ・ 9 小時前
關係緊繃 日相提台灣有事 陸升高抗議
日本首相高市早苗上周在國會答詢時，表示如果大陸對台灣出動軍艦並使用武力，可能會構成「存亡危機事態」，自衛隊將可以行使集體自衛權，引發大陸強烈不滿。繼大陸駐大阪總領事薛劍在社群媒體發表具威脅性言論，掀起日方不滿，大陸駐日本大使館未降溫，反控日本悍然製造「九一八事變」，大陸外交部也發表措辭強烈的抗議，痛批日本粗暴干涉大陸內政，兩國外交爭端升溫。中時新聞網 ・ 1 天前
川普新令收緊簽證嚴審健康財務 入境移民美國恐更難
（中央社華盛頓11日綜合外電報導）美國總統川普（Donald Trump）政府最新發布的一項指示，可能讓患有特定疾病（如糖尿病或肥胖）或缺乏足夠經濟資源的外國人更難申請美國簽證，無論是短期訪問還是長期居留。中央社 ・ 14 小時前
傳中國警方回應「吳亦凡獄中身亡」真相曝
[NOWnews今日新聞]中國男星吳亦凡因性侵案入獄4年，近日有中國網友傳出吳亦凡疑似在獄中絕食身亡，又有自稱獄友的網友稱吳是「無法滿足大哥需求」遭殺，還有一張疑似吳亦凡在獄中接受調查的畫面，各種離奇...今日新聞NOWNEWS ・ 13 小時前
聖誕市場襲擊案庭審：「然後我就踩下了油門（沖向人群）」
2024年12月20日晚在德國馬格德堡，塔勒布‧A開著一輛寶馬汽車在當地的聖誕市場沖撞人群，造成嚴重傷亡。如今，針對他的庭審開始，塔勒布‧A 描述了他為何發動這場致命襲擊，稱其中一個原因是「對德國當局感到失望」。德國之聲 ・ 11 小時前
如何看中國大使威脅砍下日相的頭？川普：盟友比中國更糟糕
日本首相高市早苗近日因關切台灣安全狀態而被中國駐日大使揚言「斬首」。美國總統川普週二（11/11）受訪時被問及此事，但他避重就輕不願批評中國，反而說美國的盟友可能比中國更糟糕。太報 ・ 22 小時前
高市早苗台灣有事說 日媒：偏離「戰略模糊」引爭議
日本首相高市早苗日前在國會接受質詢時，有關台灣有事可能構成存亡危機事態的發言，引發中國的不滿。日本媒體報導，這也引發了日本在台灣問題上，偏離了「戰略模糊」立場的爭議。 這場爭議源自於高市早苗7日在國會接受在野黨立憲民主黨議員岡田克也的質詢，被問到在哪些情境下會構成所謂的「存亡危機事態」。存亡危機事態指的是2015年「安保法案」中所規定，在日本沒有遭到直接攻擊時，但與日本密切相關的他國遭到武力攻擊，威脅日本存亡時，可能行使集體自衛權的情況。 高市早苗回應表示：「舉例來說，中國為了將台灣完全置於其支配下可能會採取什麼樣的手段，可能是封鎖海上航道、可能是使用武力、可能是假情報、網路宣傳，存在很多種情況。如果是動用戰艦，伴隨使用武力的情況，我認為有可能構成存亡危機事態。」 日本政府過往談及「存亡危機事態」時，通常會避免談到特地實例，現任首相談到「台灣有事」等具體情境相當罕見。 中國政府對此立即表達不滿，稱這是「涉台錯誤言論」，「性質和影響極其惡劣」，中方堅決反對，並敦促日方立即「停止挑釁越線」。 高市早苗10日在國會被議員問到是否會收回發言時，表示拒絕收回，強調她的回答「與政府過去立場一致」，中央廣播電台 ・ 1 天前
41J肉聲／中國豆腐渣工程？「紅旗大橋」合龍10個月剛通車 瞬間坍塌太驚悚
中國四川省紅旗大橋於本月11日下午發生嚴重坍塌事故，當局稱由於前一天就發現問題，所以已經進行交通管制，因此這起事故並未造成人員傷亡。不過紅旗大橋在今年1月才合龍，並才剛開放通車不久，如今發生嚴重坍塌，再度讓外界質疑是否為豆腐渣工程。鏡報 ・ 13 小時前
日本朝野一起硬起來！揚言砍高市早苗的頭 要求驅逐中國總領事薛劍
中國駐大阪總領事薛劍於8日發文，威脅要砍掉日本首相高市早苗「骯髒的頭顱」，隨即引發日本與中國外交軒然大波。現在日本朝野政黨也共同硬起來，要求政府採取措施制裁薛劍，當中包括包括「驅逐出境」。鏡報 ・ 20 小時前
若與台灣斷交轉抱中國？巴拉圭官員分析風險 結果將超虧
近年來，中國積極拉攏台灣邦交國，試圖拓展外交影響力，近日甚至將焦點轉向巴拉圭。對此，巴拉圭海關總署署長的經濟學家弗魯托斯（Julio Fernandez Frutos）指出，維持與台灣的經濟關係對巴拉圭工業化與技術發展具有長遠利益；反之，若轉向與中國簽署自由貿易協定（FTA），不僅宏觀經濟淨效益為負，每年還可能損失約5.92億美元（約新台幣189億元）。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
NFL退役球員遭前妻爆料私密尺寸！她爆婚姻破裂因「太巨大」 OnlyFans男星建議結紮轉行賺錢
根據《每日郵報》（Daily Mail）與《TMZ》報導，海莉在直播中直言：「這是最主要的原因……我愛他，但他就像是全世界只有0.01%的人才會有的狀況。我們真的嘗試過很多方法，包含諮商、就醫，甚至研究抽脂之類的選項，最後還是沒辦法。」海莉強調，她與前夫的婚姻中曾有深厚的愛...CTWANT ・ 10 小時前