小泉進次郎曾遭諷像「除臭劑」！神回覆讚爆

▲日本防衛大臣小泉進次郎一改過去形象，近日表現十分活躍，引發網友熱烈討論。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 日本防衛大臣小泉進次郎近日陸續前往宮古島和石垣島與那國島，在當地說明部署飛彈部隊和電子戰部隊的規劃，由於高市早苗「台灣有事」主張引發中國強烈反彈，小泉進次郎在國會也有面對議員質疑，不過小泉進次郎均能流暢反擊，在日本社群平台引發熱烈討論。還有台灣網友翻出小泉進次郎過去曾在質詢時被議員諷為「除臭劑」，小泉進次郎完全沒有發怒，而是不亢不卑、有理有據的回覆讓網友讚爆。

由於「台灣有事」成為日本政壇焦點，身為防衛大臣的小泉進次郎近期十分活躍，接連到沖繩、與那國島等地和當地民眾溝通部署飛彈、雷達與部隊等資訊，又在國會舌戰議員捍衛高市早苗的立場，一改過去被調侃是「進次郎構文」、講話空泛沒有重點的回應方式，讓日本網友直呼「進次郎覺醒了」。

▲日本防衛大臣小泉進次郎視察沖繩縣包含與那國島在內的駐屯地。（圖／翻攝自Ｘ）

臉書粉專「小原惠文」也分享小泉進次郎2019年初入閣擔任環境大臣兼內閣府特命擔當大臣時，曾被立憲民主黨參議員辻元清美在質詢時諷刺為「除臭劑」。當時辻元清美說到，「把清新爽朗的小泉進次郎納入內閣擔任大臣，就像拿蓋子想要把發臭的東西給蓋住，但是蓋子太輕根本就蓋不住。小泉進次郎是被當成『除臭劑、芳香劑』來使用。照這樣下去，恐怕會成為安倍內閣政治不信任的幫凶。我是為你好所以特地提出忠告」。

小泉進次郎則回覆說，「我認為，政治人物的職責就是『被使用』。如果大家認為我很好用，那也會成為我自己的動力。我會努力扮演好自己的角色」。小泉進次郎的回應被大讚非常得體，把帶有侮辱意味的「被當成消臭劑」，轉換成正面涵義的「存在價值，看得出來是「成熟穩定、有良好家教的成年人」。

小泉進次郎過去的答辯內容引發熱議，台灣網友紛紛在底下留言回覆表示，「這種反應回話，蔣萬安果然看不到車尾燈」、「同意蔣萬安完全看不到小泉車尾燈，無論外表氣質，家世」、「我覺得他將來很有機會成為好首相」。

