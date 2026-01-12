即時中心／林韋慈報導

日本防衛大臣小泉進次郎昨（11）日於千葉縣陸上自衛隊「習志野演習場」，視察陸自第一空降團（日本稱第一空挺團）新年首場空降訓練，該訓練模擬「島嶼防衛」情境。原定跳傘訓練因強風取消，小泉則全副武裝，親身體驗了跳傘基本動作。

日本陸上自衛隊唯一空降部隊「第一空挺團」每年1月都會在習志野演習場舉行新年首場空降訓練。根據日本媒體共同社報導，今年共有美國、澳洲、土耳其等14個國家的軍隊參加，創歷史新高。小泉表示，聯合訓練意義重大，「展現與多個同盟國及志同道合國家的穩固合作。」訓練前，小泉在演習場附近親自體驗了跳傘基本動作；原定的實際跳傘因強風取消。

廣告 廣告

小泉當天稱，「我平時都看著自衛隊員訓練，照理說這種程度對我來說應該沒什麼大不了，但……沒想到還真是不簡單啊。」引來眾人笑聲。





快新聞／小泉進次郎親身體驗跳傘訓練 直呼「自衛隊真的很厲害」

小泉進次郎跳傘英姿。（圖／擷取自Threads）

今（12）日，他也在社群平台X上發文表示：「昨天，從11公尺高的跳躍塔和我一起跳的隊員，以及支援部隊的各位，真的非常感謝。有了大家的幫助，我才能順利完成跳躍。這真是一次相當特別的體驗……自衛隊，真的很厲害。」









原文出處：快新聞／小泉進次郎親身體驗跳傘訓練 直呼「自衛隊真的很厲害」

更多民視新聞報導

中國學校被爆收「午休費」！價格比開房間還貴

伊朗政府血腥鎮壓示威民眾「恐已6000死」 社群曝「屍體成堆」影片

連鎖餐飲集團業績亮眼 八方雲集、瓦城2025年營收再創新高

