小泉進次郎覺醒！為高市挺台立場辯才無礙
[NOWnews今日新聞] 日本首相高市早苗上周在眾議院預算委員會中表達若台灣有事伴隨對方使用武力的情況，日本可根據安全保障法治行使集體自衛權的「存亡危機事態」，引發討論，在本周的委員會上，輪到防衛大臣小泉進次郎被問及相關問題，小泉一改過去被民眾調侃聽君一席話的「進次郎構文」回應方式，展現出前所未有的流暢反擊能力，在日本社群平台引發熱烈討論。
綜合日媒報導，高市早苗10日在眾議院預算委員會會，再度被問及上週關於「台灣有事」時，日本將轉為可行使集體自衛權「存亡危機事態」的表態，日本立憲民主黨眾議員大串博志列舉了台灣可能出現緊急情況的案例，更稱如果動用軍艦等軍事力量，無論從哪個角度來看，都可能演變成一場危機。他呼籲高市收回言論，並表示這是首相在國會發表的聲明，因此具有重大意義，他擔憂令其他國家的反應。
不過，高市拒絕撤回先前言論，大串博志改將炮火對準小泉進次郎，問及作為防衛大臣的小泉對高市拒絕撤回言論有何看法時，小泉回應，高市首相的言論不是今年才說，而是去年就已經這麼說過，同時，小泉也提到，高市已經回答過，她不會列舉具體的個案，最終政府會綜合所有資訊做出全面決策。
當立憲民主黨眾議員持續要求給答案時，小泉意外地狠狠吐槽了眾議員一番，「我不是很清楚立憲民主黨的各位到底想要求什麼。從現實來看，為了因應『重大事態的發生』，我國法律的精神是，必須在掌握所有資訊的基礎上，進行綜合判斷。這就是從國家安全保障的出發點，我認為，這樣的立場正是政府理所當然應有的態度。」
小泉進次郎還調侃了上週問及這一問題的立憲民主黨議員岡田克也，「岡田先生，您曾擔任外務大臣和副首相，您到底是想要我們應針對具體個案制定更詳細的標準，並以此來判斷情況，還是認為我們不應該輕易發表此類聲明。到底是哪一種要求呢？」強調內閣成員無權要高市首相收回言論。
此外，日本共產黨委員長田村智子在質詢時質問高市，認為高市的言論等於認定日本可在沒有受到攻擊的情況下依然行使集體自衛權，甚至動用武力，並指出了一張日本國土全境布滿了飛彈的示意圖，小泉認為，「你展示了『飛彈列島』的圖片，彷彿給日本貼上標籤，讓外界認為，日本失去自制力，不斷增強軍備，這種基本認知是錯誤的！」認為田村一直想引導到日本正失控地進行軍事擴張，這個理解能力讓人難以認同。
小泉進次郎強調，日本採取這些軍備措施，是為了因應周遭安全環境，持續提升應對能力，來符合嚴峻的國際局勢條件。還反諷稱「至於該如何判斷情勢，就看國民是否同意您的看法」。
小泉進次郎的答詢在社群平台X上被日本民眾大量轉發，許多人訝異他的回答能力突然突飛猛進，因過去小泉在回答問題時總是使用獨特且難以理解的重複語句，來解釋一件事情，聽起來好像有道理，但仔細聽了之後就發現都是廢話，而被譏諷為「進次郎構文」或「小泉構文」。
許多日本網友看完質詢影片後直呼，「進次郎覺醒了，他表現得如此驚人」、「進次郎覺醒了，這就是換個上司能改變一個人的絕佳例子」、「進次郎之前難道一直在裝沒用嗎？」、「以後聽不到進次郎構文了？」
更多 NOWnews 今日新聞 報導
被問中國大使嗆斬首高市 川普不願正面回應：很多盟友比中國更糟
自家戰狼才嗆「斬首」高市！中國駐日使館：停止向台獨發錯誤信號
中國駐大阪總領事薛劍竟恐嚇「砍高市早苗腦袋」 刪文後又開嗆
其他人也在看
忙到沒時間睡覺的日相 高市支持率衝6成6
日本首相高市早苗10月就任，上任約三週，外交、內政行程滿檔。雖然高市政府忙得不可開交，卻也贏得國民好感。日本NHK電視台公布最新民調，高市內閣支持率達到66%，不支持只有15%；並且從18歲至80歲，幾乎是全年齡層都認同首相的表現。不過，這週眾議院進行預算審議會，高市早苗凌晨三點開始備戰，引發可能造成幕僚、維安人員過勞爭議。TVBS新聞網 ・ 23 小時前
男護士為減輕工作量！替病人注射「死刑用鬆弛劑」 半年內害死10病人
德國一名護理師因上班想偷懶、不想照顧病患，竟對病人注射高劑量的鎮靜劑、止痛藥，甚至還注射用於美國死刑的肌肉鬆弛劑「咪達唑侖」（midazolam），至少造成10多名病患喪命，因涉嫌謀殺罪，遭法院判處無期徒刑，且終身不得假釋。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
高市早苗不撤 「臺灣有事」發言 日經新聞：恐對日本不利
日本首相高市早苗說，「臺灣有事」可能讓日本陷入存亡危機，日本可依法行使自衛權，被大陸解讀為向臺灣釋放軍援訊號。大陸駐大阪總領事薛劍，在社群威脅要「斬首」高市，更讓事情演變成中日外交大戰。日本經濟新聞分析認為，高市對臺政策不再「戰略模糊」，可能會讓日本陷入不利的位置。TVBS新聞網 ・ 1 天前
富豪機上大暴走！妻兒面前恐嚇空姐「侵犯再殺」下場曝
富豪機上大暴走！妻兒面前恐嚇空姐「侵犯再殺」下場曝EBC東森新聞 ・ 10 小時前
8連霸「最久民代」心臟病逝！醫揭走路1徵兆是心臟殺手 5大保命
一生奉獻苗栗大西山地區、連任8屆的市民代表蘇文霸，昨日（11/5）凌晨驚傳不敵病魔辭世，享壽70歲。據悉，他長年受心臟疾病所苦，日前定期會期間，即使身體不適仍抱病質詢，會議結束僅兩天便與世長辭，令地方健康2.0 ・ 1 小時前
美眾院控中國操縱關鍵礦物價格 擴張經濟與地緣影響
（中央社華盛頓12日綜合外電報導）美國聯邦眾議院美中戰略競爭特別委員會今天表示，中國數十年來一直試圖操控全球關鍵礦物價格，利用其控制權作為經濟武器，來擴大製造業並提升地緣政治影響力。中央社 ・ 1 小時前
訪德掀旋風！波蘭遊客找蔡英文合照嗨喊：有追蹤IG
前總統蔡英文訪歐，掀起旋風，不只許多留學生和僑胞歡迎，還有波蘭遊客認出蔡英文，詢問能不能合照，讓她大吃一驚，遊客也說其實早就有追蹤蔡英文的IG。而小英前總統的高人氣，讓駐歐盟代表謝志偉分享14年前和蔡英文及蕭美琴的訪歐照片，寫下正是因為台灣人面對內外紅統相逼，仍堅韌捍衛自由民主人權，這些底氣加值到小英總統的人氣，這幾天柏林就充滿著台灣旋風和蔡英文魅力。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
影/颱風天救不回來！八里「15層高樓大火」1女嗆死
仍然回天乏術！鳳凰颱風襲台，北台灣壟罩在豪雨中，陸續有災情傳出，在新北市八里區昨（12日）則是發生15層高的大樓火警，被救出的婦人送醫搶救仍宣告不治，身分也曝光。中天新聞網 ・ 1 小時前
經典畫面！蔡英文紀念柏林圍牆倒 腳跨「昔東西德交界」
今年是柏林圍牆倒塌36週年。德國處處都有紀念民主的相關活動。前總統蔡英文這趟德國行，也特別去看了柏林圍牆，還橫跨過去東西德交界處，留下經典畫面。對於德國這段傷痛歷史，蔡前總統受訪表示，德國非常用心，「帶著反省的態度」謹慎面對過去的真實狀況。她也到收藏納粹文獻的「恐怖地形圖博物館」參觀，看完後直呼：「看著照片希望大家不要再犯錯。」鏡新聞 ・ 10 小時前
(影)《矢板明夫Newtalk》高市早苗不撤回「台灣有事」挺台發言！ 矢板明夫：不爽習近平在APEC訓話
[Newtalk新聞] 日本首相高市早苗日前針對「台灣有事可能構成存亡危機事態」表達看法，認為可能構成行使集體自衛權的條件，中國駐大阪總領事薛劍竟揚言「斬首」，印太戰略智庫執行長矢板明夫認為，高市早苗現在無所顧忌、直搗黃龍，把習近平嚇了一跳！ 矢板明夫在網路節目《矢板明夫Newtalk》中分析，高市早苗在APEC峰會與中國國家主席習近平會面時，談到了日中關係之間存在了六個主要的分歧，高市早苗提完六個分歧後，習近平就開始訓話，要求日本恪守中日四個文件，「歷史認識問題上、領土問題上、台灣問題上，講了一堆」。 習近平用上對下，大國對小國的姿態發言，早就惹怒日本首相，矢板明夫研判，APEC場子上，姑且讓習近平訓話，高市早苗聽完後第二天就去見林信義了，然後在自己的推特X上寫「我見了台灣的總統府資政」，形同告訴習近平「你說完話讓我恪守，第二天我就違反」、「要說見台灣代表的話是OK的話，見總統府資政把台灣當國家了」。 矢板明夫補充，高市早苗把總統府都講出來了，很可能是故意的，因為聽了習近平的訓話，很不爽，安倍在任時去APEC，跟習近平只說了兩件事，被周圍的公明黨、二階俊博掣肘，「高市早苗現在無所顧忌新頭殼 ・ 1 天前
日本朝野一起硬起來！揚言砍高市早苗的頭 要求驅逐中國總領事薛劍
中國駐大阪總領事薛劍於8日發文，威脅要砍掉日本首相高市早苗「骯髒的頭顱」，隨即引發日本與中國外交軒然大波。現在日本朝野政黨也共同硬起來，要求政府採取措施制裁薛劍，當中包括包括「驅逐出境」。鏡報 ・ 23 小時前
習近平騙川普？外媒：中國未持續進口美大豆
[NOWnews今日新聞]美國總統川普與中國國家主席習近平於10月底在韓國舉行的川習會，川普會後表示，中國已同意在今年底以前購買1200萬噸美國大豆，以及未來3年每年購買2500萬噸美國大豆。然而，外...今日新聞NOWNEWS ・ 10 小時前
中國再喊台灣想參加APEC「一中是前提」 外交部秀文件痛斥：嚴重悖離事實
明年度亞太經濟合作會議（APEC）將於中國深圳登場，但中國外交部提出「一中原則」是「中國台北」參與APEC的政治前提，中國國台辦也表示，以「中國台北」名義、地區經濟體身分，是「台灣地區」參與的政治前提。對此，我國外交部今（12）日晚間痛斥，相關說法嚴重悖離事實，嚴正要求中國善盡責任，我方絕不接受企圖矮化或排除台灣參與的政治操作。中國外交部發言人毛寧日前指稱，......風傳媒 ・ 9 小時前
莊豐嘉談蕭美琴演講是外交突破 網友諷國民黨「鄭麗文去俄羅斯杜馬演說才是真正突破」
莊豐嘉大力稱讚蕭美琴歐洲行，網友更酸國民黨「鄭麗文到俄羅斯演講才叫外交突破。」信傳媒 ・ 1 天前
烏克蘭司法部長涉嫌腐敗遭停職調查
烏克蘭總理宣布，該國司法部長因涉嫌腐敗已被停職，烏克蘭能源部門正面臨廣泛的反腐敗調查。德國之聲 ・ 10 小時前
日相高市重申：台灣有事確屬日本「存亡危機事態」 不需收回發言
據日本媒體報導，日本首相高市早苗，11日在眾院答詢時，又被議員問到，如果台灣發生突發事態，真的算是影響到日本的「存亡危機事態」嗎？需要行使集體自衛權嗎？高市重申：「台灣有事」算是影響日本的存亡危機事態中廣新聞網 ・ 16 小時前
遭問是否籲川普放棄對BBC提告 英相僅強調須導正錯誤
（中央社倫敦12日綜合外電報導）英國首相施凱爾（Keir Starmer）今天拒絕說明是否會敦促美國總統川普放棄對英國廣播公司（BBC）提告，求償10億美元。川普主張，BBC誤導性剪輯他於2020年總統大選失利後發表的演說影像。中央社 ・ 10 小時前
華航北美飛亞洲 假期優惠8折起 攜手西南航空推一站式訂票
中華航空北美地區推出限時黑五優惠，自即日起至12月2日止，凡經由華航北美各點出發至亞洲機票全面限時8折起，詳情逕洽華航官...世界日報World Journal ・ 19 小時前
高市早苗台灣有事說 日媒：偏離「戰略模糊」引爭議
日本首相高市早苗日前在國會接受質詢時，有關台灣有事可能構成存亡危機事態的發言，引發中國的不滿。日本媒體報導，這也引發了日本在台灣問題上，偏離了「戰略模糊」立場的爭議。 這場爭議源自於高市早苗7日在國會接受在野黨立憲民主黨議員岡田克也的質詢，被問到在哪些情境下會構成所謂的「存亡危機事態」。存亡危機事態指的是2015年「安保法案」中所規定，在日本沒有遭到直接攻擊時，但與日本密切相關的他國遭到武力攻擊，威脅日本存亡時，可能行使集體自衛權的情況。 高市早苗回應表示：「舉例來說，中國為了將台灣完全置於其支配下可能會採取什麼樣的手段，可能是封鎖海上航道、可能是使用武力、可能是假情報、網路宣傳，存在很多種情況。如果是動用戰艦，伴隨使用武力的情況，我認為有可能構成存亡危機事態。」 日本政府過往談及「存亡危機事態」時，通常會避免談到特地實例，現任首相談到「台灣有事」等具體情境相當罕見。 中國政府對此立即表達不滿，稱這是「涉台錯誤言論」，「性質和影響極其惡劣」，中方堅決反對，並敦促日方立即「停止挑釁越線」。 高市早苗10日在國會被議員問到是否會收回發言時，表示拒絕收回，強調她的回答「與政府過去立場一致」，中央廣播電台 ・ 1 天前
「歸於沉寂」 巴菲特告別股東 1490億財產捐子女基金會
有「股神」美譽的波克夏公司(Berkshire Hathaway)執行長巴菲特(Warren Buffett)10日發布...世界日報World Journal ・ 19 小時前