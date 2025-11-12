小泉進次郎覺醒！為高市挺台立場辯才無礙

▲日本防衛大臣小泉進次郎一改過去廢話連篇的形象，近日在眾議院犀利答詢引發熱烈討論。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 日本首相高市早苗上周在眾議院預算委員會中表達若台灣有事伴隨對方使用武力的情況，日本可根據安全保障法治行使集體自衛權的「存亡危機事態」，引發討論，在本周的委員會上，輪到防衛大臣小泉進次郎被問及相關問題，小泉一改過去被民眾調侃聽君一席話的「進次郎構文」回應方式，展現出前所未有的流暢反擊能力，在日本社群平台引發熱烈討論。

綜合日媒報導，高市早苗10日在眾議院預算委員會會，再度被問及上週關於「台灣有事」時，日本將轉為可行使集體自衛權「存亡危機事態」的表態，日本立憲民主黨眾議員大串博志列舉了台灣可能出現緊急情況的案例，更稱如果動用軍艦等軍事力量，無論從哪個角度來看，都可能演變成一場危機。他呼籲高市收回言論，並表示這是首相在國會發表的聲明，因此具有重大意義，他擔憂令其他國家的反應。

不過，高市拒絕撤回先前言論，大串博志改將炮火對準小泉進次郎，問及作為防衛大臣的小泉對高市拒絕撤回言論有何看法時，小泉回應，高市首相的言論不是今年才說，而是去年就已經這麼說過，同時，小泉也提到，高市已經回答過，她不會列舉具體的個案，最終政府會綜合所有資訊做出全面決策。

當立憲民主黨眾議員持續要求給答案時，小泉意外地狠狠吐槽了眾議員一番，「我不是很清楚立憲民主黨的各位到底想要求什麼。從現實來看，為了因應『重大事態的發生』，我國法律的精神是，必須在掌握所有資訊的基礎上，進行綜合判斷。這就是從國家安全保障的出發點，我認為，這樣的立場正是政府理所當然應有的態度。」

小泉進次郎還調侃了上週問及這一問題的立憲民主黨議員岡田克也，「岡田先生，您曾擔任外務大臣和副首相，您到底是想要我們應針對具體個案制定更詳細的標準，並以此來判斷情況，還是認為我們不應該輕易發表此類聲明。到底是哪一種要求呢？」強調內閣成員無權要高市首相收回言論。

此外，日本共產黨委員長田村智子在質詢時質問高市，認為高市的言論等於認定日本可在沒有受到攻擊的情況下依然行使集體自衛權，甚至動用武力，並指出了一張日本國土全境布滿了飛彈的示意圖，小泉認為，「你展示了『飛彈列島』的圖片，彷彿給日本貼上標籤，讓外界認為，日本失去自制力，不斷增強軍備，這種基本認知是錯誤的！」認為田村一直想引導到日本正失控地進行軍事擴張，這個理解能力讓人難以認同。

小泉進次郎強調，日本採取這些軍備措施，是為了因應周遭安全環境，持續提升應對能力，來符合嚴峻的國際局勢條件。還反諷稱「至於該如何判斷情勢，就看國民是否同意您的看法」。

小泉進次郎的答詢在社群平台X上被日本民眾大量轉發，許多人訝異他的回答能力突然突飛猛進，因過去小泉在回答問題時總是使用獨特且難以理解的重複語句，來解釋一件事情，聽起來好像有道理，但仔細聽了之後就發現都是廢話，而被譏諷為「進次郎構文」或「小泉構文」。

許多日本網友看完質詢影片後直呼，「進次郎覺醒了，他表現得如此驚人」、「進次郎覺醒了，這就是換個上司能改變一個人的絕佳例子」、「進次郎之前難道一直在裝沒用嗎？」、「以後聽不到進次郎構文了？」

