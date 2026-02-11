小泉進次郎躍升 謝金河：接班高市潛力人物

▲日本防衛大臣小泉進次郎在各地積極助選，表現十分亮眼。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 日本眾議院大選落幕，日本首相高市早苗帶領自民黨取得壓倒性勝利，不過日本防衛大臣小泉進次郎積極在各地助選，表現相當活躍，也吸引不少人目光。財信傳媒董事長謝金河發文直言，雖然大家都把目光放到高市身上，但小泉進次郎的卓越表現也令人刮目相看。他認為，小泉進次郎受高市早苗任命出任國防大臣，已經有準接班人的架勢，「進次郎年輕就是本錢，他會是高市之後的潛力人物！」

謝金河在臉書上以「進擊的巨人：小泉進次郎的躍升」為題發文指出，「這次日本大選，大家都把目光放到高市的身上，其實小泉進次郎的卓越表現也令人刮目相看！」

他進一步說明，這次高市早苗在她的選區，對手只有一個共產黨員，而麻生爺爺（麻生太郎）頂著85高齡仍然中氣十足，站在講台上滔滔不絕，告訴日本選民要勇敢面對外面勢力的威脅，他是福岡王，也是完勝對手。「小泉進次郎在他的選區以77對11%輕鬆完封對手。他在競選期間談笑用兵，態度親民讓選民印象深刻。他在選前催票說不可以太過自信，上次選首相，以為勝券在握，最後卻輸了。」

謝金河指出，小泉進次郎在競選時說了一段很有智慧的話：「我們沒有打算拍胸脯保證說，自民黨一定是100%的完美政黨，唯一一點我可以很肯定的說，自民黨是最不爛的那個選擇！」這個話令人聽得窩心。

謝金河指出，在跑行程途中，小泉進次郎和選民融合在一起，抱起小孩更是得心應手！在當選的選舉之夜，他拿著一幅遺照，原來是他和他的父親小泉純一郎的兩代秘書鍋倉先生去世了，他在勝選後第一個感謝照顧他們家兩代的秘書。

他進一步提到，「上次首相的競爭，小泉進次郎民調領先高市，但高市登上相位，但高市任命進次郎出任國防大臣，已經有準接班人的架勢。」謝金河指出，元月進次郎去美國五角大廈，和美國國防部長赫格塞斯一起做伏地挺身，他的英挺帥氣，深受日本民眾歡迎。

最後，謝金河在文末直言，進次郎今年才44歲，他的父親小泉純一郎不想進次郎那麼早當首相，現在是歴練的時候，進次郎年輕就是本錢，他會是高市之後的潛力人物！

