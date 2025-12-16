小泉進次郎進化了！共產黨議員批軍費增加政策，他不客氣暗指「對中國說」。圖／小泉進次郎臉書

日本防衛大臣小泉進次郎本月15日在參議院接受質詢時，共產黨議員山添拓質疑高市早苗政權要增加軍費的政策，不過小泉一改過去「小泉構文」的詬病，這次的回答再度讓許多網友驚豔！

山添拓在質詢中質疑：「增加軍事預算，不會帶來更穩定、更和平的世界。」小泉則回應：「委員，我想這個問題，你更應該需要向其他國家提出質疑！」接著小泉直接舉中國為例：「中國在過去20年內，軍事預算已經成長將近7倍，尤其這3年來，他們增加軍費的速度更是遠遠超過我們日本。」

小泉還說：「如果日本的防禦力與應對能力沒有提升，就容易讓別人誤以為『日本很容易被侵略攻下』，因此有必要進行適度強化防衛建設，提升日本的防衛實力和嚇阻力。我們對此將持續用心向民眾說明，並爭取各界的理解。」

山添拓接著稱，基於日本憲法第9條規定，日本不能因為鄰近國家都增加軍事預算，就可以無限制跟著增加防衛預算。小泉則強調，山添的論點基礎本身就不對，並直指山添「忽略其他國家正在大幅增加軍事經費的現實」。最後山添仍不滿小泉刻意不提憲法第9條，並稱小泉「這樣的態度很危險，繼續下去只會導致無止境的軍備競賽」。

有日本政府知情人士在近日透露，高市早苗政府正針對2026年度防衛費進行協調，規模可能達到9兆日圓（約新台幣1.8兆元），超越2025年度原始預算的約8.7兆日圓（約新台幣1.74兆元）。



