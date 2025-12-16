小泉進次郎點名中共軍費大增7倍堪憂！中國爆氣發聲了 台網友看傻

國際中心／綜合報導

中國外交部發言人郭嘉昆痛批，日方無端指責、惡意抹黑中國正當國防建設。（圖／翻攝自中國外交部）

中國不滿日本首相高市早苗提出的「台灣有事論」，中日關係緊張未見趨緩，日本防衛大臣小泉進次郎在參議院接受質詢，在野議員稱軍費增加不一定能促進和平穩定，他則回應「中國20年間軍費增加7倍，最近3年漲幅也明顯超過日本。」對此，中國外交部16日暴氣發聲，批日本「惡意抹黑中國正當國防建設」。

日本共產黨議員山添拓近日針對日本擬提高國防預算，在參議院質詢小泉進次郎，山添拓表示，增加軍事預算不會帶來更穩定更和平的世界，對此，小泉霸氣發聲：「我想山添議員的這個看法，或許更應該向其他國家提出。例如中國在過去20年內，軍事預算已經成長將近7倍，尤其這3年來，他們增加軍費的速度更是遠遠超過我們日本。」認為適度強化防衛建設，有助於提升日本的防衛實力和嚇阻力。

中國外交部發言人郭嘉昆16日被問及對於小泉點名中國的看法，郭嘉昆痛批，日方無端指責、惡意抹黑中國正當國防建設，態度惡劣，令人不齒。

郭嘉昆直言「在和平與安全問題上，中國是世界上紀錄最好的大國。中國國防費的增長合理合法，既是應對安全挑戰、維護國家正當利益的需要，也是為了更好履行大國國際責任和義務。日方作為有嚴重侵略前科的國家，沒有任何資格說三道四。」

郭嘉昆表示「日方嘴上說堅持專守防衛和被動防禦，行動上卻一再背棄《開羅宣言》和《波茨坦公告》對日明確規定的戰敗國義務，違背自身在日本憲法中所作承諾。究竟誰在擴軍強武？誰在試圖以武力干涉他國內政、挑戰他國核心利益？誰在威脅地區和平穩定？事實清清楚楚，公道自在人心。」

郭嘉昆稱，日本加速圖謀再軍事化，只會引發對日本未來向何處去的再質疑。所有愛好和平的國家都高度警惕，堅決遏制任何復活日本軍國主義的危險動向，都將攜起手來維護來之不易的二戰勝利成果。消息一出，台灣網友直言「記錄良好？」、「共產黨政府總愛睜眼說瞎話，瞎話講久了，中國人民就相信了，全球人類習慣就好。」



