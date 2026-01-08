小泉進次郎：中國侵台沒有正當化理由

▲美國襲擊委內瑞拉會成為中國正當化侵略台灣的藉口？日本防衛大臣小泉進次郎表示，「侵略行為沒有任何可被正當化的理由」。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國3日發動軍事行動，出兵前往委內瑞拉帶走總統馬杜洛（Nicolas Maduro）夫婦，震驚全球，部分評論擔心，中國是否會如法炮製將其應用在台灣，或者把美國襲擊委內瑞拉當作正當化侵略台灣的藉口。對此，日本防衛大臣小泉進次郎表示，「侵略行為沒有任何可被正當化的理由」。

根據日本媒體報導，小泉進次郎今（8）日透過遠端連線方式，由沖繩視訊參與富士電視台的《SUN！SHINE》節目。前眾議員杉村太藏對小泉進次郎提問表示，「也有人擔心，對委內瑞拉的攻擊，會不會成為中國正當化侵略台灣的理由，對於這一點您怎麼看？」

小泉進次郎則回應說，「日本一貫的立場始終沒有改變，那就是不是訴諸武力，而是期待台灣問題以和平方式解決。我認為，侵略行為沒有任何可以被正當化的理由」。

小泉進次郎進一步指出，「包含委內瑞拉的局勢，以及當前日本所處的安全環境在內，放眼全球情勢，現在有很多人對國際秩序感到不安。在這樣的情況下，不論局勢如何，有一件事是必須推進的，那就是日本必須確實整備自身的防衛能力。這樣的必要性正在不斷提高」。

節目主持人谷原章介也提問小泉進次郎，「從國際法的角度來看，美國對委內瑞拉發動的軍事行動可能存在問題，您怎麼看待政府對此的回應？」

小泉進次郎表示，「正如木原稔官房長官與高市早苗首相所說，日本一貫強調必須尊重國際法，同時重視自由民主主義、法治等價值，這一立場完全沒有改變」。小泉進次郎同時補充指出，「為了讓委內瑞拉的民主化能夠確實推進，我認為必須以高度緊張感密切關注事態的發展。而我身為防衛大臣，從防衛大臣的立場來看，最重要的是確保目前身在委內瑞拉的日本國民能夠獲得妥善的安全保障，因此無論是與各國的合作，還是政府內部各部會之間的協調，都至關重要。我將抱持警戒態度，持續關注相關局勢」。

