小泉進次郎「跪」高市早苗? 國會幫辯解「台灣有事」 舌戰參議院群雄

日本防衛大臣小泉進次郎(右)疑似單膝跪 地，和首相高市早苗討論國會質詢。 圖 : 影片截圖

[Newtalk新聞] 據日本《共同社》等日媒16日報導，在日本參議院預算委員會上，圍繞首相高市早苗的「台灣有事」言論，國會辯論異常混亂。

據報導，高市早苗遭到立憲民主黨籍參議員廣田一 3 次質詢，高市每一次回答都引發在野黨議員的噓聲或起立抗議。

廣田一要求高市早苗明確回答她的「台灣有事」言論是否是「個人見解」。他說，如果高市早苗的涉台言論不是她的「個人見解」，那就會成為日本政府的官方立場，這不符合日本的國家利益。廣田一還要求高市早苗就「存亡危機事態」中「與日本關係密切的他國」是否包括台灣等問題給出解釋。

廣告 廣告

日本首相高市早苗堅持不收回「台灣有事」的言論。圖為日本海上自衛隊最新潛艦「蒼鯨號」14日在兵庫縣神戶市的川崎重工業神戶工廠舉行命名暨下水典禮。 圖：翻攝「X」@JMSDF_PAO

日本防衛大臣小泉進次郎試圖替高市早苗回答質詢，為其幫腔，然而，在在野黨議員的「強烈噓聲」和抗議下，他只好作罷，由高市自己作答。期間，小泉進次郎單膝跪地與高市早苗低聲交談，似乎在替高市想辦法應對。

日本參議員、令和新選組代表山本太郎也痛斥日本首相高市早苗「賣國棄民」。

山本太郎批評日本政府在與美國的貿易協定中，計畫向美國投資約 80 萬億日元，其中 90% 利潤流向美國。山本太郎稱，日本政府能向美國投資 80 兆日元，卻不減少消費稅，也不提供統一補貼，「這難道不是賣國棄民的極致嗎？」

山本太郎呼籲高市政府制定相應的經濟政策，拯救身處困境的日本民眾。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

92:0大空優! 泰F-16戰機空襲深入柬境80公里 專家 : 指向縱深打擊

普丁宣佈「解放」後大逆轉! 庫皮揚斯克俄軍陷反包圍 後勤崩潰只能靠空投