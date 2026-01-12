小泉進次郎11公尺高塔跳下 體驗傘兵訓練

▲日本防衛大臣小泉進次郎前往視察陸上自衛隊演訓，並親自體驗了從11公尺高處躍下的訓練。（圖／路透社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 日本陸上自衛隊傘兵部隊11日舉行新年演習，日本防衛大臣小泉進次郎前往視察並親自體驗了從11公尺高處躍下的訓練。

綜合TBS News等日媒報導，小泉進次郎於11日視察了陸上自衛隊位於千葉縣的習志野演習場，並爬上了11公尺高的「降落塔」（飛び降り塔），親自參加訓練。

小泉進次郎向自衛隊員喊話表示：「日本面臨的環境極為嚴峻，我抱持著守護自衛隊員及其家屬到底的決心，讓我們一起努力。」隨後他便從訓練塔上一躍而下

小泉進次郎這一跳是模擬傘兵空降時由運輸機躍出的一刻，他最後成功「著陸」。他也表示，自己經常觀看自衛隊訓練，「本想說這程度不算甚麼，但真的不容易。」

日本陸上自衛隊唯一的傘兵部隊「第1空挺團」依慣例於年初舉行的「降下訓練始（年度首降訓練）」，這個訓練始於1974年，旨在祈求部隊年度安全。此次訓練以「離島防衛」為假想情境，模擬偏遠島嶼受攻擊時執行空降作戰及奪島任務。不過由於天候關係，原訂有跳傘環節，但因為風勢太大要取消。

此外，這次訓練除了自衛隊外，還加入了美、澳、英、法等國，共有14支外國部隊參與，是歷來最多，約2100人參加。其中比利時、泰國及土耳其是首次參演。

小泉進次郎在訓練結束後向記者團表示，此舉「再次堅定了保家衛國的決心」，並強調「展現了與不僅限於印太地區的多個同盟國及志同道合國家間，更為穩固的合作與連繫」。

