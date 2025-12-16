小泉霸氣抗中 川普喊要習放人1／被質詢「增軍費恐無助和平」 小泉暗指「去跟中國說」

日本防衛大臣小泉進次郎接受在野黨議員質詢。(翻攝自sxzBST X)

日本防衛大臣小泉進次郎，昨（15日）在國會上再度發威，面對在野黨議員質詢，增加防衛費恐怕無助世界和平，小泉霸氣回應「請您想想該對誰說」，隨後補上中國20年來增加7倍軍費，言下之意就是，真正該檢討的對象是中國。

日本共產黨政策委員長山添拓：「增加的軍事費不一定有助強化和平穩定。」日本防衛大臣小泉進次郎：「首先山添老師的那個想法，請您一定要想想該對誰說，例如中國這20年間大約增加了7倍軍事費、防衛費。」日本15號的參議院預算委員會上，防衛大臣小泉進次郎再度覺醒了，面對在野黨議員引述聯合國報告，指出增加防衛費恐無助世界和平穩定，小泉直接拿中國強化軍力遠遠超過日本，打臉對方。

日本防衛大臣小泉進次郎：「無視他國增強現在的軍事費，只有日本單方面正在增強防衛力，像這樣前提的討論是不正確的。」進擊的進次郎發威還不只如此，另一名在野黨議員質詢首相高市早苗的台灣發言是否明顯是個人見解，小泉主動舉手，上台幫高市擋子彈，成功阻止在野黨的套話計謀。日本防衛大臣小泉進次郎：「不是，因為跟老師您在委員會也有討論過了，關於這件事（高市台灣有事發言) 。」

而高市本人則連續兩天再度闡明立場，但也沒有正面回應是否撤回發言。日本首相高市早苗：「我們期待圍繞在台灣的問題，透過對話來和平解決，這是我國一貫的立場。關於怎樣的事態符合（日本）存亡危機事態，要根據實際發生事態的個別具體狀況，政府綜合所有資訊來做判斷，我已經明確地答詢很多次了。」

事實上，聯合國安理會15號的會議上，中國代表再度要求高市撤回台灣發言，指出那會對世界和平帶來嚴重風險，而日本代表則回說，中方毫無根據的指控令人遺憾。日中關係惡化之際，上野動物園2頭貓熊預計下個月歸還中國，這將使得日本境內的貓熊數量歸零，創下54年來首見，未來日中兩國是否還會有「貓熊外交」，無從得知。





