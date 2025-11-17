小海豹被虎鯨獵殺 衝上船逃命 圍堵過程驚險全紀錄

美國華盛頓州外海日前發生驚險一幕。一群攝影師搭船觀察虎鯨時，意外拍下小海豹被當成「狩獵練習」般追逐的場面。這隻海豹一路被虎鯨包抄追趕，直到看見船隻才迅速衝向人類，成功跳上船尾平台逃過一劫。

追逐全程錄下 虎鯨在船旁盤旋

攝影師卓克用手機完整記錄海豹求生的瞬間。當海豹靠近時，團隊依照規定關閉船隻引擎，海豹隨即撐上船尾的小平台。虎鯨群並未立即放棄，牠們在船周圍來回盤旋、從船底穿過，甚至試圖掀起海浪想把海豹震回海中，但海豹仍一次次爬回平台。

等待10到15分鐘 虎鯨終於放棄

這場拉鋸持續約10到15分鐘，虎鯨們才終於離去。海豹依然待在船上，隨船往港口方向前進，直到與岸邊相距幾百公尺時才重新跳回海裡。卓克表示自己熱愛虎鯨，但在這種情況下，當海豹跳上她的船，她也只能「改變陣營」，希望海豹能活下來。