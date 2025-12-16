小清新咖啡廳，超犯規雲朵沙拉×可愛拉花

《嗯哼咖啡食堂》有好可愛的拉花飲料跟很花俏Ｑ彈鬆餅，黑森林拿鐵跟啤酒鬆餅都好讚～另外還有超犯規的雲朵沙拉，是間有隱藏美食的小清新台北咖啡館。

《嗯哼咖啡食堂》是我蠻喜歡的一間咖啡廳，原店址在公館附近，我去吃過一次，極愛他們家的餐點跟飲料，好拍又好吃，飲料跟餐點口味都多，讓我想再回訪，沒想到後來搬到吳興街，又讓我心癢癢來回味一下，現在的吳興街店面雖然沒有原本的大，不過也算是小巧可愛，一樣有好吃的餐點跟超可愛的飲品。

黑森林拿鐵

來《嗯哼咖啡食堂》最開心的事之一就是卡通拉花啦～會期待看到哪種拉花耶！這杯真好喝～由三種莊園級單品豆組成，而「黑森林」口味即是加了莓果甜香，不用攪就有莓果香氣，儘管咖啡偏苦濃，卻也沒有把莓果香氣蓋掉，是杯滋味很甜美的咖啡。

香蕉綜合堅果巧克力冰淇淋鬆餅

鬆餅的口感真的很讚，不是ㄧ般的造型鬆餅，是蠻特別的自製鬆餅，加了黑啤酒混入鬆餅糊（酒味揮發掉了），裡面還有在來米，口感很出色，雖然鬆餅沒有甜味，但還是建議先單吃一口品嚐原本的清香囉。

我愛的重點主要是鬆餅口感，外面很酥，咬下去則是非常迷人的Ｑ嫩感，那個很Ｑ的感覺我太愛了啦～可惜一份只有六小塊，真想多吃幾塊。

秘製香料雞塊沙拉

來《嗯哼咖啡食堂》用餐大推點一份十分吸睛的雲朵沙拉，他們家的雲朵沙拉由一個澎綿綿的蛋配上大量的蔬菜，蔬菜種類還算蠻豐富，不會太單調，配上雞肉也可以當一份主菜了。

雞蛋雲朵吃起來有點類似棉花糖那種澎澎的空氣感，說不上特別好吃，但也不會難吃，就是一個澎澎綿綿的感覺，主要還是有意思居多。拍照要趁早，因為雞蛋雲朵會越來越塌。蔬菜調味不重，主要靠隨餐附的胡麻醬提味，而雞肉還挺好吃，用了香料調味，軟軟嫩嫩的很是爽口，清淡但不會無味，吃起來沒負擔。

以上，藏有美食的小清新咖啡廳，分享給大家

嗯哼咖啡食堂 Uh huh cafe

地址:台北市信義區吳興街284巷1號

