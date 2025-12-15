小港房價坐3望4 清景麟投200萬聖誕點燈國家公園案房價待定

【記者葉家銘／高雄報導】小港從過去至今，房市都屬區域型買盤，因此鮮少有建商願意投入經費在行銷個案，然而14日位於小港森林公園旁，清景麟集團舉辦成屋案「清景麟國家公園」聖誕點燈，活動花200萬元於建案前打造冬季限定聖誕燈海，含6公尺聖誕樹、3公尺水晶球裝置與10組聖誕造型裝置，活動亦邀請來自六龜連3年獲世界合唱大賽金牌尼布恩合唱團(Nibun Chorus)獻唱，而建案目前實登483筆，單價從早期最低25萬元，到最高37.7萬元。

近年來屢屢引入國際建築名師的清景麟建築團隊，近期在小港森林公園首排，佔地2181坪造鎮「清景麟國家公園」，社區正對3萬坪公園綠景，住家平面與垂直綠化超過900坪，建築導入日本住友制震，並有5星等級公設如閱覽室有TSUTAYA BOOKSTORE選書，規劃頂級法式鐵板燒等公設，清景麟定調該案成小港首棟世界級飯店式制震宅，不僅硬體高規格打造，住家首創黑卡秘書服務，社區享有米其林星級餐廳私人預約代訂、節慶花禮預定直送府上、商務車機場接駁預定、五星級管家居家清潔服務預約、廚藝烹飪課程等服務。

清景麟集團董事長特助蔣恩平指出，住家24-44坪，2-3房，樓高3.2米，社區總戶數590戶，目前採成屋銷售，社區不僅擁3萬坪公園綠景，平面與垂直綠化超過900坪，頂級休閒會所規劃10餘種公設休憩設施，目前房價未定，仍待與創辦人討論後才會進場銷售。

小港區從過去至今房市發展均屬區域型客戶買盤，較少有投資客進場，然而區段近年來預售屋單價仍屢屢挑戰新高，從2022年均價25.0萬元，2023年均價來到27.8萬元，去年與今年均價分別為30.4萬元與33.2萬元，當中今年甚至出現位於民益路預售案「寶立寶蒔捷」，單坪成交43萬元超高行情。

「清景麟國家公園」閱覽室有TSUTAYA BOOKSTORE選書，規劃頂級法式鐵板燒。葉家銘攝

