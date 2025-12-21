即時中心／黃于庭報導

國門驚魂！高雄小港機場今（11）早上演一場追逐大戰，有名外籍旅客疑似攜帶毒品，入境時被要求打開行李；未料他竟拒絕配合，隨即衝出海關。航警局巡邏員警見狀，立馬上前追捕，雙方上演你追我趕，該外籍人士還一度跑到中山路，最後仍被壓制帶回。

今日早上11時30分許，一名外籍旅客因故不配合海關，於實施檢查託運行李時，不遵從指令違規跑出入境海關室。航警局說明，警備隊同仁見狀即上前攔阻，同時通報線上警力進行圍捕。

廣告 廣告

在航警局反恐秩序維護警力快打機制啟動下，迅速在3分鐘內圍捕制服犯嫌。據悉，犯嫌疑似攜帶違禁物品入境，因心虛恐慌才因此畏罪潛逃，全案刻正帶案偵辦中。

《民視新聞網》提醒您：莫逞一時樂，遺害百年身！拒絕毒品，珍惜生命！健康無價，不容毒噬。《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：快新聞／小港機場上演追逐戰！外籍旅客疑攜毒品闖關 竟拒檢狂奔下場慘了

更多民視新聞報導

未邀鄭麗文！從政50週年席開172桌 王金平：柯志恩才代表國民黨

到處都有模仿犯？網路驚現多則「無差別攻擊」貼文 刑事局出手了

獨攀火炎山罹癌女子墜落絕壁 空拍機鎖定身影已成冰冷遺體

