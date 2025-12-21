小港機場上演「真人追逐戰」 外籍客攜毒行李狂奔被航警逮

高雄小港機場驚現毒品逃亡秀，外籍旅客拒檢引爆十幾分鐘追逐戰。（圖 ／翻攝畫面）

高雄小港機場21日中午，發生驚險追逐事件，1名外籍旅客在接受海關檢查時拒絕開箱檢查行李，隨即衝出海關，引發一場「真人追逐戰」。根據目擊者描述，航警局的反恐巡邏人員立刻展開追捕，雙方一路追逐約十幾分鐘，甚至一路追到了中山路附近，場面驚險緊張。

據初步了解，這名外籍旅客的行李內藏有大量毒品，當時海關人員發現異常後立即通報航警局，高雄分局的警力迅速介入，最終成功將該名旅客制服並帶回偵訊。航警局表示，詳細案件情況及毒品種類、數量仍需進一步調查。

事件發生後，機場暫時增加巡邏人員，以防類似事件再次發生，也提醒旅客遵守機場安檢規定，避免觸法，警方呼籲民眾，如果發現可疑行李或旅客，應立即通知機場安全人員，以保障自身及他人安全。

