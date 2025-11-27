小港機場主管告白被拒 女下屬逃「密道」躲騷擾

〔記者黃佳琳／高雄報導〕曾在高雄國際航空站擔任主管的朱姓男子，調職去其他單位服務時，在踐別會上向女下屬小雅(化名)告白，小雅明確拒絕更告知只當他是「父執輩」，但朱男不死心持續傳訊騷擾，小雅從機場密道逃避後無奈報警，朱男被依跟騷法判刑2月，得易科罰金。

判決指出，朱姓男子在高雄國際航空站服務多年，也升上小主管的位置，2023年9月，朱調職去其他公家單位當組長，航空站同事幫他辦踐別會，朱男趁機向小雅告白；但告白沒下文，朱男再傳訊給小雅，跟她說：「愛一個人真的很苦，但是有活著感覺。希望妳幸福快樂，有任何需要，要跟我說，讓我守護妳一輩子」。

小雅看到訊息後，也立即回他：「對朱大哥一直都是抱持著長輩、父親的愛戴，沒有其他之餘的想法」，朱男告白被拒不死心，持續傳送「有點小失眠，相信有愛一切都會好起來，不管怎樣，哈哈，我要定妳了，這輩子或下輩子一樣」、「之前妳有跟我說過妳爸從不牽妳，我很訝異，後來我跟妳碰面，已經有克制了，只是離開時，短暫牽你一下，希望給妳幸福的感覺。我真心把妳當自己人看待」、「還是以後不要約在機場，比較不尷尬，好嗎？」

小雅不斷被朱男簡訊騷擾，只好將他封鎖，但朱男竟跑去機場堵人，小雅得知此事後，嚇得在同事的掩護下，從機場密道逃離辦公室，直到朱男離去後才回到座位辦公；小雅面對朱男長達半年的騷擾不堪其擾，只能報警求援。

高雄地方法院審理時，朱男否認騷擾小雅，還說小雅拿出來當證據的對話紀錄是偽造的，自己一直對她很好，把她當「女兒」對待；但法官綜合相當事證後，認定朱男並未把小雅當「女兒」而是當成「女人」對待，加上小雅已多次明白拒絕朱男的追求，因此依違反跟騷法判他徒刑2月，得易科罰金，可上訴。

