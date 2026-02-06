小港機場圍牆拆了！搶拍飛機震撼起降新點曝光

小港機場將原本中山四路側的混凝土圍牆，改建為具有穿透性的「雙層菱形網」圍籬，讓航迷能輕鬆拍出飛機起降英姿。（高雄航空站提供／任義宇高雄傳真）

小港機場圍牆「拆了」！高雄國際航空站斥資逾1300萬元，將中山四路側原有的封閉式混凝土圍牆改建為具穿透性的「雙層菱形網」圍籬，並搭配電子圍籬告警系統，兼顧飛安與城市美感，航迷可至翠亨南路綠帶欣賞飛機起降英姿。

高雄國際航空站指出，傳統混凝土牆雖能確保安全，但阻隔了民眾與機場的視覺互動。為營造更親民的環境，在交通部長陳世凱與民航局長何淑萍支持下，航站推動圍牆改建工程，已於近日完工開放

航空站說明，施工範圍位於中山四路上，靠近09跑道頭下滑道約200公尺區域，採用具有具穿透性的「雙層菱形網」圍籬，新圍籬設計以五道防護機制打造銅牆鐵壁，雙層細密網目與頂部蛇腹刺網防止攀爬，下方設有防衝撞混凝土基座。

此外，新的圍籬亦導入科技防止闖入，包含電子圍籬偵測系統，並設置3公尺緩衝帶，一旦偵測異常震動立即告警，爭取黃金應變時間，整體防護相較傳統混凝土圍牆是不減反增。

航空站提醒，因中山四路靠機場側並無臨停區域，航迷可至翠亨南路綠帶，在合法安全區域欣賞飛機起降。

日前已有部分航迷前往翠亨南路拍飛機，指出新的圍籬讓飛機起降的畫面「震撼度」更高，且在中山四路上的車輛也能輕鬆觀察飛機起降，對於城市景觀來說絕對是一大加分。

