小港機場外籍男拒檢行李拔腿狂奔 警方三分鐘抓回歸案

小港機場一名外籍旅客攜帶違禁品，試圖逃跑遭警方逮捕。（圖：航警局高雄分局提供）

高雄機場近中午時，發生一起旅客拒絕開箱檢查行李，還跑給警察追的離奇場面。警方三分鐘內就抓到嫌犯，初步了解他是因為行李中攜帶違禁品，才不願接受檢查，但到底是甚麼違禁品？航警局高雄分局表示，目前全案在偵辦中，進入偵查不公開階段所以不願對外說明。

航警局表示，今天（21日）上午11點18分，一名外國籍男子搭乘航班，在高雄國際機場入境通關時，海關及安檢人員發現所託運行李可疑，會同關務署高雄關關員要求旅客在檢查檯複查行李，沒想到這名男子一開始是百般推託不願配合檢查，然後趁著與關務人員言語不通難以溝通之際，突然拔腿狂奔隨入境旅客人潮衝出管制區，管制哨見狀即上前攔阻，並通報線上警力進行圍捕，這名男子從國際線入境航廈往停車場方向奔跑，之後在環場道路綠帶遭航警局高雄分局，防恐秩序安全維護警力快打隊及關務署人員在3分鐘內圍捕制服。

有媒體報導，這名外籍男子的行李箱疑似有毒品，但航警局高雄分局沒有證實，只低調表示這名男子因涉嫌攜帶違禁物品入境，已觸犯刑事法相關罪責，所以依法逮捕偵辦中，詳細案情礙於偵查不公開原則，不便對外說明。但航警局還是提醒針對轄內各機場目前已全面提升防恐危安等級，派遣警力加強戒備及維護公共安全，並與轄內各駐站單位、倉儲業者及保全人員辦理各項應變演練，強化通報機制以維護國境安全。