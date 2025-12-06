小港機場旁…導彈式尋死畫面曝！「車體萎縮變形」她失魂吐1句

記者簡榮良／高雄報導

驚悚畫面曝光！今（6）日上午８時許，前鎮區中山路與金福路口、小港機場旁，發生一起離奇車禍。一名40歲郭姓女子駕駛休旅車，毫無減速闖紅燈撞進橫向行駛的車陣中，過程撞飛一台小貨車，再波及一輛小客車；撞擊力道之大，郭女車體萎縮變形，一度受困其中，送醫後無大礙。只是她神情恍惚，已經沒有印象為何會闖紅燈。

40歲郭姓女子駕駛休旅車，毫無減速闖紅燈撞進橫向行駛的車陣中，過程撞飛一台小貨車，再波及一輛小客車。（圖／翻攝畫面）

今日上午8時39分許前鎮區中山路與金福路口、小港機場旁，發生一起車禍，3台車撞的四散，橫躺路口各個角落。據悉，40歲郭姓女子駕駛休旅車，自金福路西向東方向行駛穿越中山路時，與38歲楊男駕駛沿中山路北往南行駛之自小客車發生擦撞並波及50歲林男駕駛沿中山路南下方向行駛之自小客車。

肇事駕駛共3名，郭女受傷由119到場協助送醫，治療後均無生命危險；楊姓駕駛輕微受傷，自行就醫；另林姓駕駛則未受傷。

撞擊力道之大，郭女車體萎縮變形，一度受困其中。（圖／翻攝畫面）

3名肇事駕駛經呼氣檢測酒測值均為0；初步研判是郭女闖紅燈肇事，本身無身體疾病或用藥，對於過程已經沒有印象，為何會闖紅燈是個謎。詳細肇事責任將由交通大隊進行後續分析研判。

