小港機場爆警匪追逐！疑夾帶毒品藏行李箱 外籍男拒檢狂奔狼狽遭逮

高雄小港機場大廳今爆發警匪追逐戰。資料照片

高雄小港機場今（21）日中午驚傳警匪追逐戰！一名外籍男子近中午時搭機抵達高雄，入境通關時因託運行李疑出現毒品反應，海關要求當場開箱受檢，不料外籍男竟作賊心虛，突然推開海關人員拔腿狂奔，從1樓大廳奪門而出直衝航廈外中山路上，但旋即被警方追上，最後狼狽就逮。

受北捷恐怖攻擊事件影響，航警局昨起加強各地機場維安，外籍男今闖關動作立即引起現場負責反恐與秩序維護的「快打」警力注意，分別展開攔截圍捕，警匪雙方一路追逐約10分鐘，最後在車流量極大機場外中山四路將他制伏。

航警局高雄分局初步清查發現，男子行李中藏有大量三級毒品愷他命，因攜帶違禁品入境，心虛恐慌而拒檢畏罪落跑。警方隨後將他帶回偵辦，進一步釐清毒品來源與流向。



