小港機場禁菸區常有旅客吸菸 航空站：加強巡視勸導

機場航廈外的花圃牆上貼著禁菸標示，但還是有許多抽菸民眾沒注意或無視標示，一到戶外就抽起菸來。民眾不滿吸進二手菸，將畫面PO到社群抱怨，引發討論。

台灣旅客劉先生認為，「應該要來巡邏一下，避免有一些孕婦經過的時候，可能會影響到小朋友。」

台灣旅客澎小姐表示，「在這些出入口公共環境抽菸的人，我覺得蠻自私的。」

事發在高雄小港機場的入境大廳外，現場雖有指示牌寫著戶外吸菸區在大客車停車場，但英文僅寫吸菸區而沒寫地點，實際上吸菸區僅設在停車場一個小角落，沒靠近很難發現。24日一早，記者就目擊多人在停車場旁花圃抽菸。

香港旅客梁先生表示，「外面肯定就找得到吸菸區，但是到裡面去的話，那個吸菸室確實什麼東西都沒有，什麼標示都沒有。」

香港旅客張先生認為，「主要是你裡面看不到外面有吸菸區，但是這裡都貼著禁菸標示，就是不可以吸菸。」

地上、花圃內隨處可見菸蒂，外籍旅客認為標示對首次到訪或不懂中文的旅客來說不夠清楚。不只入境大廳，出境大廳內人潮洶湧，但只有大門口有較明確的吸菸區指引地圖。

台灣旅客郭先生建議，「要有個人力在旁邊勸戒，大家就會知道吸菸區在哪裡。主要是標示的問題，正常台灣人看到標示都會懂，但是外國人就不懂了。」

面對民眾抱怨，航空站回應現場已貼有許多禁菸告示，會請保全人員加強巡視勸導，旅客若不配合將依《菸害防治法》或《民用航空法》相關規定裁處。