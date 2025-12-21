小港機場追逐戰！ 外籍男「攜毒入境」拒檢衝出管制區

高雄市 / 綜合報導

高雄小港機場，今(21)日上午上演追逐戰！一名外國籍男子在入境通關時，被海關要求複查行李，沒想到他拔腿就跑，不管攔阻，衝出管制區後從機場大廳逃到停車場外，才被大批警力圍捕壓制，初步了解，這名男子攜帶毒品心虛才會落跑，警方後續將男子帶回警局法辦，也要追查是否有接應同夥。

黑衣外國男子，迅速從入境口，用飛快速度，跑到機場大廳，後面緊跟兩名員警，機場上演追逐戰，雙方一度追到停車場，就見停車場外的大馬路上，外國男子被大批警力團團包圍，被逮後，就怕他再次逃跑，警方全程一左一右戒護，後面還跟著兩名員警，把男子帶回警局。

目擊民眾說：「我看到的時候就是很多刑警從對面，對面的車道把他壓過來，大概五六個警察，從外面跑過去，跑去對面停車場。」被帶到海關，確認嫌犯就是他，原來這名外國籍男子，今日上午11點多，高雄小港機場，入境通關時，海關發現他的託運行李可疑，要求複查，沒想到男子百般推託，趁著雙方言語不通之際，他隨著入境旅客人潮狂奔，不管攔阻，衝出管制區後，從國際線入境航廈跑到幾百公尺外，接近中山路，約三分鐘後才被警方制伏。

航空警察局高雄分局安檢隊隊長吳宏利說：「該男子因涉嫌攜帶違禁品入境，已觸犯刑事法相關罪責，本分局已依法逮捕帶案偵辦中。」該男子因涉嫌攜帶違禁物品入境，已觸犯刑事法相關罪責，本分局已依法逮捕帶案偵辦中。

嫌犯行李藏毒品入境，被識破後拔腿就想跑，因為心虛恐慌畏罪潛逃，還好當時機場正在實施反恐勤務，警備隊員立刻衝到停車場逮人，警方持續追查，外籍男子是否有接應共犯和毒品上游，要將非法份子一網打盡。

