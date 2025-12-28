小港機場驚現「大字型」躺地抽菸！衛生局急稽查

近日有民眾拍下高雄小港國際機場有男子在室外「禁菸區」吸菸，而且是躺在地上呈現「大字型」的樣貌抽菸，認為已違反《菸害防制法》相關規定，高市衛生局28日兩度前往該處稽查。（本報資料照片）

近日有民眾拍下高雄小港國際機場有男子在室外「禁菸區」吸菸，而且是躺在地上呈現「大字型」的樣貌抽菸，讓民眾覺得很誇張，認為已違反《菸害防制法》相關規定，畫面曝光後引起議論；高市衛生局28日兩度會同航警無預警前往該處稽查，未發現違規人，而針對機場戶外未明確畫設禁菸區疑慮，已責請高雄航空站提報改善措施與加強宣導。

衛生局指出，高雄國際機場依《菸害防制法》第18條第1項第5款規定全面禁菸，依法應於各入口設置明顯禁菸標示，且不得設置或提供與吸菸有關器物，針對有民眾於貼有禁菸標示室外區吸菸，今日上、下午特別派員會同航警前往查察，但並未發現該名躺地吸菸的行為人。

針對場站戶外未明確畫設禁菸區疑慮，衛生局已責請高雄航空站提報改善措施及加強巡查及禁菸宣導，共同落實菸害防制，維護民眾健康。後續將持續做行政督導與溝通協調，確保改善措施落實，共同營造無菸、友善的公共環境，維護公眾健康。

★《中時新聞網》：吸菸有害健康 中時新聞網關心您！戒菸專線：0800-636363

